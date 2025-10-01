Військовий заявив про необхідність вивчення безпілотних систем у школах

Школярів навчають керувати БпЛА. Ілюстративне фото: report.if.ua

Начальник штабу 421-го окремого батальйону БПС "Сапсан" Олег Козлов заявив, що у школах потрібно впроваджувати факультативи із вивчення безпілотних систем. На його думку, в нинішніх умовах це буде доречним.

Про це Олег Козлов сказав в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Військовий про необхідність вивчення безпілотних систем у школах

Начальник штабу 421-го окремого батальйону БПС "Сапсан" Олег Козлов вважає, що впровадження факультативів із вивчення безпілотних систем у школах було б правильним кроком.

Військовий нагадав, що учні вже навчаються інформатики та робототехніці, а дрони стають однією з найбільш перспективних сфер. Відтак, це може бути не лише військова, а й цивільна професія.

"Це було б досить правильним рішенням зі сторони держави, освітнього сектору. В старшій школі люди продовжують вивчати інформаційні технології, в деяких школах є робототехніка. Тобто напрям електроніки існує в школах.

І було б правильно залучати людей до дронової тематики, тому що вона активно розвивається. Це гарна професія як цивільна, не потрібно розглядати її лише в розрізі військового напрямку", — зазначив Козлов.

Зокрема, він додав, що це досить цікава тема, на фоні якої можна було б проводити багато активностей для молоді.

"Багато у кого батьки прийдуть з війни й будуть ветеранами у напряму дронів. І вони могли б з цим до своїх дітей приходити та подавати свій фідбек, свій власний досвід. І це було б, скоріш за все, для учнів досить гарним прикладом", — пояснив Козлов.

