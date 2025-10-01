FPV-дрони мають ще великий коридор можливостей — Олег Козлов пояснив чому

Запуск FPV-дрона. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Начальник штабу 421-го окремого батальйону БПС "Сапсан" Олег Козлов назвав дрони одним із найдинамічніших напрямків сучасної війни й наголосив, що можливості FPV-дронів усе ще залишаються невичерпаними. За його словами, розвиток цих безпілотників буде продовжуватися у відповідь на нові тактичні виклики та методи протидії ворога, а якими стануть апарати через кілька років — передбачити неможливо.

Про це Олег Козлов сказав у інтервʼю для Новини.LIVE.

Можливості для використання дронів на фронті ще не вичерпані

Козлов зазначив, що простір для інновацій у сфері FPV-дронів дуже широкий.

"Це, взагалі... Там море, в якому можна досить багато чого знайти. Дрони точно будуть еволюціонувати. Вони будуть реагувати на ситуації, які виникатмутьи, на протидії ворога. Ніхто не знає, якими вони стануть через декілька років. Знаєте, може бути ситуація, як був жарт ведучого каналу "Армія TV", де він каже: "Я колись прийду на КСП, скажу, що в мене дрон не летить, а мені скажуть — ти що, радянський командир? На фронті вже телепорти використовують", — відповів військовий.

Нагадаємо, сфера використання та розробки дронів дуже швидко розвивається. Так, в Україні планують перевозити дронами органи для трансплантації.

Військові вважають, що наразі Україна є провідною країною із розробки та виробництва дронів.

Втім, Росія теж не пасе задніх й активно розробляє нові види безпілотників. Нещодавно в ЗСУ заявили, що Україну незабаром можуть атакувати великі FPV-дрони.

Окрім того, військові помітили, що ППО України стає дедалі важче боротися із російськими безпілотниками.