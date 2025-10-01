FPV-дроны имеют еще большой коридор возможностей — Олег Козлов объяснил почему

Запуск FPV-дрона. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Начальник штаба 421-го отдельного батальона БПС "Сапсан" Олег Козлов назвал дроны одним из самых динамичных направлений современной войны и отметил, что возможности FPV-дронов все еще остаются неисчерпанными. По его словам, развитие этих беспилотников будет продолжаться в ответ на новые тактические вызовы и методы противодействия врага, а какими станут аппараты через несколько лет — предсказать невозможно.

Об этом Олег Козлов сказал в интервью для Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Возможности для использования дронов на фронте еще не исчерпаны

Козлов отметил, что пространство для инноваций в сфере FPV-дронов очень широкое.

"Это вообще... Там море, в котором можно достаточно много чего найти. Дроны точно будут эволюционировать. Они будут реагировать на ситуации, которые будут возникать, на противодействия врага. Никто не знает, какими они станут через несколько лет. Знаете, может быть ситуация, как была шутка ведущего канала "Армия TV", где он говорит: "Я когда-то приду на КСП, скажу, что у меня дрон не летит, а мне скажут — ты что, советский командир? На фронте уже телепорты используют", — ответил военный.

Напомним, сфера использования и разработки дронов очень быстро развивается. Так, в Украине планируют перевозить дронами органы для трансплантации.

Военные считают, что сейчас Украина является ведущей страной по разработке и производству дронов.

Впрочем, Россия тоже не пасет задних и активно разрабатывает новые виды беспилотников. Недавно в ВСУ заявили, что Украину вскоре могут атаковать большие FPV-дроны.

Кроме того, военные заметили, что ПВО Украины становится все труднее бороться с российскими беспилотниками.