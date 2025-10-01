Военный заявил о необходимости изучения беспилотных систем в школах

Школьников учат управлять БпЛА. Иллюстративное фото: report.if.ua

Начальник штаба 421-го отдельного батальона БПС "Сапсан" Олег Козлов заявил, что в школах нужно внедрять факультативы по изучению беспилотных систем. По его мнению, в нынешних условиях это будет уместным.

Об этом Олег Козлов сказал в интервью для Новини.LIVE.

Начальник штаба 421-го отдельного батальона БПС "Сапсан" Олег Козлов считает, что внедрение факультативов по изучению беспилотных систем в школах было бы правильным шагом.

Военный напомнил, что ученики уже учатся информатике и робототехнике, а дроны становятся одной из самых перспективных сфер. Так, это может быть не только военная, но и гражданская профессия.

"Это было бы достаточно правильным решением со стороны государства, образовательного сектора. В старшей школе люди продолжают изучать информационные технологии, в некоторых школах есть робототехника. То есть направление электроники существует в школах.

И было бы правильно привлекать людей к дроновой тематике, потому что она активно развивается. Это хорошая профессия как гражданская, не нужно рассматривать ее только в разрезе военного направления", — отметил Козлов.

В частности, он добавил, что это довольно интересная тема, на фоне которой можно было бы проводить много активностей для молодежи.

"Многие у кого родители придут с войны и будут ветеранами в направлении дронов. И они могли бы с этим к своим детям приходить и подавать свой фидбек, свой собственный опыт. И это было бы для учеников достаточно хорошим примером", — объяснил Козлов.

Ранее мы информировали, что в Украине школьников будут учить управлять FPV-дронами.

Также мы сообщали, что в Украине открылись специальные учебные полигоны, на которых студенты смогут пройти практические занятия в рамках "Основ национального сопротивления".