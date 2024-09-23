Відключення світла — через обстріли є знеструмлення у шістьох областях

Енергетики відновлюють електропостачання. Ілюстративне фото: ДТЕК

За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у шістьох областях. У деяких містах є порушення руху потягів.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України у понеділок, 23 вересня.

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За даними Міністерства, через бойові дії та обстріли відключення світла трапилось у наступних областях:

Дніпропетровській,

Донецькій,

Запорізькій,

Сумській,

Харківській,

Херсонській.

Так, у Дніпропетровській області внаслідок атаки БпЛА на території підстанції виникла пожежа, яка призвела до знеструмлення підстанцій та побутових споживачів.

Окрім цього, через пожежу, яка трапилася після ворожого обстрілу, відключалась повітряна лінія, що спричинило зниження напруги та порушення руху потягів.

Водночас у Запорізькій області внаслідок обриву проводів у результаті обстрілу вимикалась повітряна лінія.

"Загалом, на ранок залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 490 населених пунктів", — додали в Міненерго.

Скриншот допису Міненерго

Нагадаємо, ввечері 22 вересня у Тернополі пролунав потужний вибух. Внаслідок цього частина міста залишилася без світла.

Також ми писали, що на початок нового тижня, 23 вересня, відключень світла не передбачається. Проте українців закликають відповідально підходити до використання електроенергії.