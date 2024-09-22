Вибух у Тернополі ввечері, 22 вересня — частина міста без світла

Рятувальник ліквідовує пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС

Вибух у Тернополі пролунав ввечері, 22 вересня. Внаслідок цього частина міста залишилася без світла.

Про це повідомила пресслужба Державної служби надзвичайних ситуацій.

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Вибух у Тернополі

"О 21:01 надійшло повідомлення про вибух по вул. Лукіяновича, 8", — йдеться у повідомленні.

ДСНС встановило, що вибух стався на трансформаторній підстанції 110 кВт. Внаслідок цього сталася пожежа. Очікується приїзд бригади РЕМу.

Відомо, що без світла залишилися вулиці Чорновола та Франка.

Допис повідомлення ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, на початок нового тижня, 23 вересня, відключень світла не передбачається. Тим не менш, українців закликають відповідально підходити до використання електроенергії.

Також народна депутатка від фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько спрогнозувала відключення світла в Україні взимку. Вона закликала людей готуватися до найгіршого та не мати жодних ілюзій.