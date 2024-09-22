Взрыв в Тернополе вечером, 22 сентября — часть города без света

Спасатель ликвидирует пожар. Фото: ГСЧС

Взрыв в Тернополе раздался вечером, 22 сентября. В результате этого часть города осталась без света.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

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Взрыв в Тернополе

"В 21:01 поступило сообщение о взрыве по ул. Лукияновича, 8", — говорится в сообщении.

ГСЧС установило, что взрыв произошел на трансформаторной подстанции 110 кВт. В результате произошел пожар. Ожидается приезд бригады РЭСа.

Известно, что без света остались улицы Черновола и Франко.

Пост сообщения ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, к началу новой недели, 23 сентября, отключений света не предполагается. Тем не менее, украинцев призывают ответственно подходить к использованию электроэнергии.

Также народый депутат от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько спрогнозировала отключение света в Украине зимой. Она призвала людей готовиться к худшему и не иметь никаких иллюзий.