Отключение света — из-за обстрелов есть обесточивание в шести областях

Энергетики возобновляют электроснабжение. Иллюстративное фото: ДТЭК

За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были отключения света в шести областях. В некоторых городах есть нарушение движения поездов.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины в понедельник, 23 сентября.

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По данным Министерства, из-за боевых действий и обстрелов отключения света произошло в следующих областях:

Днепропетровской,

Донецкой,

Запорожский,

Сумской,

Харьковской,

Херсонской.

Так, в Днепропетровской области в результате атаки БпЛА на территории подстанции возник пожар, который привел к обесточиванию подстанций и бытовых потребителей.

Кроме этого, из-за пожара, произошедшего после вражеского обстрела, отключалась воздушная линия, что повлекло за собой снижение напряжения и нарушение движения поездов.

В то же время в Запорожской области в результате обрыва проводов в результате обстрела выключалась воздушная линия.

"В целом, к утру остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технарушений 490 населенных пунктов", — добавили в Минэнерго.

Скриншот сообщения Минэнерго

Напомним, вечером 22 сентября в Тернополе раздался мощный взрыв. В результате часть города осталась без света.

Также мы писали, что к началу новой недели, 23 сентября, отключений света не предполагается. Однако украинцев призывают ответственно подходить к использованию электроэнергии.