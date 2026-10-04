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Головна Новини дня У Сеулі депутати вийшли на протест проти президента Лі

У Сеулі депутати вийшли на протест проти президента Лі

Ua ru
4 жовтня 2026 11:26
У Сеулі депутати протестували проти президента Лі Чже Мьона
Президент Південної Кореї Лі Дже Мен. Фото: Yonhap

У столиці Південної Кореї Сеулі 3 жовтня відбувся мітинг опозиційної Партії народної сили проти адміністрації президента Лі Чже Мьона. Участь у протесті взяли майже 70 законодавців, а сама партія заявила про близько 200 тисяч учасників акції

Про це повідомляє Yonhap, передає Новини.LIVE.

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У центрі Сеула відбувся масштабний мітинг опозиції

Опозиційні депутати розкритикували реакцію президента на вибух північнокорейських мін у демілітаризованій зоні, який стався 21 вересня. Тоді постраждали троє південнокорейських військових, двоє з них отримали тяжкі поранення.

У Сеулі депутати вийшли на протест проти президента Лі - фото 1
Мітингувальники в Сеулі. Фото: Yonhap

Представники опозиції заявили, що Лі Чже Мьон надто м’яко відреагував на інцидент. Зокрема, вони розкритикували його слова про те, що вибух був "прикрим нещасним випадком".

У Сеулі депутати вийшли на протест проти президента Лі - фото 2
Мітингувальники в Сеулі. Фото: Yonhap

Один із представників опозиції звинуватив президента в тому, що той "не сказав жодного слова проти Північної Кореї" попри вибух мін. Інший законодавець заявив, що характеристика інциденту як "нещасного випадку" свідчить про нібито надто м’яку позицію Лі щодо КНДР.

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Під час мітингу депутати також виступили проти судової реформи президента. Зокрема, вони розкритикували реформу прокуратури та рішення збільшити кількість суддів Верховного суду. В опозиції заявили, що такі кроки можуть бути пов’язані зі спробою президента захистити себе від призупинених судових процесів.

За даними Yonhap, це перший масштабний вуличний мітинг законодавців опозиційної партії з часу їхньої попередньої акції наприкінці вересня минулого року.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше президент Південної Кореї Лі Дже Мен звинуватив Україну в порушенні таємних домовленостей щодо передачі Сеулу двох військовополонених із КНДР. Північнокорейські військові потрапили в полон до українських сил у січні 2025 року на території Курської області РФ.

Як повідомляли Новини.LIVE, радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин заперечив існування домовленості із Сеулом про нерозголошення інформації щодо передачі двох військовополонених із КНДР. За його словами, такої домовленості не було, а приховувати інформацію про місце перебування полонених було б неправильно.

вибух КНДР Південна Корея місцеві депутати політики міна
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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