В Сеуле депутаты протестовали против президента Ли Чжэ Мена

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен. Фото: Yonhap

В столице Южной Кореи Сеуле 3 октября состоялся митинг оппозиционной Партии народной силы против администрации президента Ли Чжэ Мена. В протесте приняли участие почти 70 законодателей, а сама партия заявила о примерно 200 тысячах участников акции

Об этом сообщает Yonhap, передает Новини.LIVE.

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В центре Сеула состоялся масштабный митинг оппозиции

Оппозиционные депутаты раскритиковали реакцию президента на взрыв северокорейских мин в демилитаризованной зоне, произошедший 21 сентября. Тогда пострадали трое южнокорейских военных, двое из них получили тяжкие ранения.

Митингующие в Сеуле. Фото: Yonhap

Представители оппозиции заявили, что Ли Чжэ Мен слишком мягко отреагировал на инцидент. В частности, они раскритиковали его слова о том, что взрыв был "досадным несчастным случаем".

Митингующие в Сеуле. Фото: Yonhap

Один из представителей оппозиции обвинил президента в том, что тот "не сказал ни слова против Северной Кореи", несмотря на взрыв мин. Другой законодатель заявил, что квалификация инцидента как "несчастного случая" свидетельствует о якобы слишком мягкой позиции Ли в отношении КНДР.

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Во время митинга депутаты также выступили против судебной реформы президента. В частности, они раскритиковали реформу прокуратуры и решение об увеличении числа судей Верховного суда. В оппозиции заявили, что такие шаги могут быть связаны с попыткой президента защитить себя от приостановленных судебных процессов.

По данным Yonhap, это первый масштабный уличный митинг законодателей оппозиционной партии со времени их предыдущей акции в конце сентября прошлого года.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен обвинил Украину в нарушении секретных договоренностей о передаче Сеулу двух военнопленных из КНДР. Северокорейские военные попали в плен к украинским силам в январе 2025 года на территории Курской области РФ.

Как сообщали Новини.LIVE, советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин опроверг существование договоренности с Сеулом о неразглашении информации о передаче двух военнопленных из КНДР. По его словам, такой договоренности не было, а скрывать информацию о месте нахождения пленных было бы неправильно.