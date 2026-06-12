У сервісах META стався збій: не працюють Facebook та Instagram
У сервісах META у пʼятницю, 12 червня, стався масштабний збій. Наразі не працюють Facebook, Messenger та Instagram. Офіційної заяви компанії поки не було.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Збій у роботі Facebook, Messenger та Instagram 12 червня
Користувачі скаржаться на проблеми із оновленням стрічки, публікацією контенту та завантаженням сторінок. Крім того, деяких викинуло зі своїх акаунтів.
Наразі причина "падіння" соцмереж невідома.
Крім того, не працює офіційний сайт META.
Як писали Новини.LIVE, 2 червня у роботі декількох цифрових сервісів стався масштабний збій. Зокрема, користувачі зіткнулися з перебоями в доступі до банківських застосунків, месенджерів і стримінгових платформ.
А у травні на системи компанії "Нова пошта" здійснювалася масштабна DDoS-атака. Фіксувалися незначні складнощі в роботі сервісів компанії.