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Головна Новини дня У сервісах META стався збій: не працюють Facebook та Instagram

У сервісах META стався збій: не працюють Facebook та Instagram

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Дата публікації: 12 червня 2026 16:56
У сервісах META стався збій: не працюють Facebook та Instagram
Люди з телефонами. Фото: REUTERS/Dado Ruvic

У сервісах META у пʼятницю, 12 червня, стався масштабний збій. Наразі не працюють Facebook, Messenger та Instagram. Офіційної заяви компанії поки не було.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Збій у роботі Facebook, Messenger та Instagram 12 червня

Користувачі скаржаться на проблеми із оновленням стрічки, публікацією контенту та завантаженням сторінок. Крім того, деяких викинуло зі своїх акаунтів

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Instagram. Фото: скриншот
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Facebook. Фото: скриншот

Наразі причина "падіння" соцмереж невідома

Крім того, не працює офіційний сайт META.

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Сайт META. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, 2 червня у роботі декількох цифрових сервісів стався масштабний збій. Зокрема, користувачі зіткнулися з перебоями в доступі до банківських застосунків, месенджерів і стримінгових платформ.

А у травні на системи компанії "Нова пошта" здійснювалася масштабна DDoS-атака. Фіксувалися незначні складнощі в роботі сервісів компанії.

Facebook Instagram Meta
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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