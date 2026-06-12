У сервісах META стався збій: не працюють Facebook та Instagram

Люди з телефонами. Фото: REUTERS/Dado Ruvic

У сервісах META у пʼятницю, 12 червня, стався масштабний збій. Наразі не працюють Facebook, Messenger та Instagram. Офіційної заяви компанії поки не було.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Збій у роботі Facebook, Messenger та Instagram 12 червня

Користувачі скаржаться на проблеми із оновленням стрічки, публікацією контенту та завантаженням сторінок. Крім того, деяких викинуло зі своїх акаунтів.

Instagram. Фото: скриншот

Facebook. Фото: скриншот

Наразі причина "падіння" соцмереж невідома.

Крім того, не працює офіційний сайт META.

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Сайт META. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, 2 червня у роботі декількох цифрових сервісів стався масштабний збій. Зокрема, користувачі зіткнулися з перебоями в доступі до банківських застосунків, месенджерів і стримінгових платформ.

А у травні на системи компанії "Нова пошта" здійснювалася масштабна DDoS-атака. Фіксувалися незначні складнощі в роботі сервісів компанії.