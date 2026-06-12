В сервисах META произошел сбой: не работают Facebook и Instagram

Люди с телефонами. Фото: REUTERS/Dado Ruvic

В пятницу, 12 июня, в сервисах META произошел масштабный сбой. В настоящее время не работают Facebook, Messenger и Instagram. Официального заявления от компании пока не поступало.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Сбой в работе Facebook, Messenger и Instagram 12 июня

Пользователи жалуются на проблемы с обновлением ленты, публикацией контента и загрузкой страниц. Кроме того, некоторых выкинуло из своих аккаунтов.

Instagram. Фото: скриншот

Facebook. Фото: скриншот

На данный момент причина "падения" социальных сетей неизвестна.

Кроме того, не работает официальный сайт META.

Читайте также:

Сайт META. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, 2 июня в работе нескольких цифровых сервисов произошел масштабный сбой. В частности, пользователи столкнулись с перебоями в доступе к банковским приложениям, мессенджерам и стриминговым платформам.

А в мае на системы компании "Новая почта" была совершена масштабная DDoS-атака. Фиксировались незначительные сложности в работе сервисов компании.