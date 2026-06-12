В сервисах META произошел сбой: не работают Facebook и Instagram
В пятницу, 12 июня, в сервисах META произошел масштабный сбой. В настоящее время не работают Facebook, Messenger и Instagram. Официального заявления от компании пока не поступало.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Сбой в работе Facebook, Messenger и Instagram 12 июня
Пользователи жалуются на проблемы с обновлением ленты, публикацией контента и загрузкой страниц. Кроме того, некоторых выкинуло из своих аккаунтов.
На данный момент причина "падения" социальных сетей неизвестна.
Кроме того, не работает официальный сайт META.
Как писали Новини.LIVE, 2 июня в работе нескольких цифровых сервисов произошел масштабный сбой. В частности, пользователи столкнулись с перебоями в доступе к банковским приложениям, мессенджерам и стриминговым платформам.
А в мае на системы компании "Новая почта" была совершена масштабная DDoS-атака. Фиксировались незначительные сложности в работе сервисов компании.