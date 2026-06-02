Головна Новини дня Monobank, ПриватБанк та Viber: у низці банків та програм стався збій

Дата публікації: 2 червня 2026 17:02
Monobank, ПриватБанк та Viber: у низці банків та програм стався збій
Люди біля ПриватБанку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У вівторок, 2 червня, у роботі низки популярних цифрових сервісів стався масштабний збій, через який користувачі зіткнулися з перебоями в доступі до банківських застосунків, месенджерів і стримінгових платформ. Проблеми одночасно фіксуються в Monobank, ПриватБанку, Viber, Facebook, Netflix, Twitch та інших сервісах. Причиною інциденту стала аварія на хмарній інфраструктурі Amazon Web Services (AWS), яка забезпечує роботу значної частини інтернет-сервісів у світі.

Збій в роботі низки систем. Скриншот: downdetector.com.ua

Масштабний збій у роботі банків та месенджерів 2 червня

Сьогодні, 2 червня, про масові перебої повідомила компанія Amazon, заявивши про технічні проблеми в роботі AWS. Оскільки ця платформа є однією з найбільших у світі, її збій може вплинути на функціонування тисяч сайтів, мобільних застосунків і онлайн-сервісів, включно з банківськими та медіаплатформами. Наразі компанія працює над усуненням несправностей, однак офіційні причини інциденту поки не розкриваються.

Паралельно користувачі Monobank і ПриватБанку масово повідомляють про проблеми з роботою застосунків. Зокрема, фіксуються збої під час здійснення переказів, оплат і проведення транзакцій. Частина клієнтів також не може скористатися окремими функціями сервісів або провести оплату через банкомати.

У Monobank підтвердили наявність технічних проблем. Співзасновник банку Олег Гороховський повідомив про збій у роботі застосунку та запевнив, що фахівці вже працюють над відновленням стабільної роботи.

"У нас технічний збій. Виправляємо. Вибачте", — написав він.

Користувачі очікують на повне відновлення роботи сервісів, тоді як проблеми в різних платформах продовжують фіксуватися в режимі реального часу.

Новини.LIVE інформували, що у травні 2026 року "Нова пошта" повідомляла про масштабну DDoS-атаку на свої системи. Тоді у компанії зазначили, що ситуація контрольована, а технічні спеціалісти працюють над стабілізацією роботи. Також там повідомили про запуск резервних механізмів для забезпечення функціонування сервісів.

Новини.LIVE також писали, що у квітні 2026 року у роботі мобільного застосунку Monobank стався масштабний збій, через який користувачі тимчасово не могли користуватися сервісом. Клієнти повідомляли про проблеми із завантаженням додатка та проведенням банківських операцій, зокрема переказів.

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Євтушенко Аліна
