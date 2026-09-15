Військовозобов’язані українці в Німеччині: 3 тисячы прибуло у серпні

Українці в Німеччині. Ілюстративне фото: Getty Images

У серпні Німеччина прийняла понад три тисячі громадян України, які підлягають військовому обов’язку. Це відбулося попри те, що з 5 серпня на них перестала поширюватися загальноєвропейська програма тимчасового захисту. Про це свідчать дані Федерального відомства з питань міграції та біженців, які наводить RND.

Про це пише Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), передає Новини.LIVE.

Реклама

Скільки українців перебуває в Німеччині

Федеральне відомство з питань міграції та біженців, повідомило, що станом на кінець серпня в Німеччині загалом перебували 1 358 212 людей, які прибули до країни через війну в Україні.

Відомо, що упродовж літа кількість новоприбулих українців поступово зростала. У червні було зафіксовано 413 633 таких людей, у липні — 416 409, а в серпні показник збільшився до 419 613 осіб.

Водночас зазначається, що з 5 серпня на українців, які підлягають військовому обов’язку, перестала поширюватися програма захисту Європейського Союзу. Попри це, Німеччина продовжила приймати громадян України, які виїжджають через повномасштабну війну.

Читайте також:

Загалом Німеччина залишається однією з країн Європи, де перебуває найбільша кількість українців, які були змушені залишити країну через російське вторгнення.

Новини.LIVE писали, що водночас речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив у прямому ефірі Ранок.LIVE, що на початку літа кількість українців, які виїжджали за кордон, традиційно зростала. Водночас у липні різниця між кількістю тих, хто виїжджав з країни, і тих, хто повертався, почала поступово скорочуватися.

Новини.LIVE інформували, що директорка Інституту демографії та досліджень якості життя Елла Лібанова заявила під час першого міжнародного форуму "Україна Завтра", що упродовж перших двох тижнів після початку повномасштабного вторгнення в Україну повернулися близько 200 тисяч чоловіків. Вони усвідомлювали, що в країні запроваджено воєнний стан і діють обмеження на виїзд за кордон.