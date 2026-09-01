Понад 4,3 млн перетинів кордону: українці повертаються додому

Представник ДПСУ. Фото: ДПСУ

У серпні державний кордон України перетнули понад 4,3 млн громадян, причому кількість тих, хто в’їхав до країни, перевищила показник виїзду більш ніж на 100 тисяч осіб. Після традиційного літнього відтоку ситуація почала змінюватися ще в липні, а в серпні вже зафіксували перевагу в’їзного потоку.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в прямому ефірі Ранок.LIVE.

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Улітку ситуація на кордоні змінилася

Андрій Демченко заявив у прямому ефірі, що на початку літа кількість громадян, які залишали Україну, традиційно була більшою. Це пов’язано з літнім періодом, коли люди частіше виїжджають за кордон.

Водночас уже в липні співвідношення між тими, хто виїжджав з України, та тими, хто повертався, почало вирівнюватися.

У серпні тенденція змінилася на користь в’їзду. За місяць державний кордон перетнули понад 4,3 млн громадян, при цьому кількість людей, які прибули в Україну, була більшою за число тих, хто виїхав, більш ніж на 100 тисяч.

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"Останнім часом спостерігаємо більший попит на в’їзд в Україну. Наприкінці серпня переважна більшість днів була саме з перевагою в’їзного потоку. Якщо говорити про серпень загалом, то фактично таку саму ситуацію ми спостерігали й минулого року — також була перевага на в’їзд в Україну", — сказав Андрій Демченко.

Речник ДПСУ також зазначив, що збільшення кількості людей, які повертаються в Україну, може продовжитися і на початку осені.

Новини.LIVE писали, що речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що Державна прикордонна служба України не перевіряє у жінок під час виїзду за кордон електронний військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+" чи інші документи військового обліку. Правила перетину кордону для громадянок України залишаються без змін, тому вони можуть перетинати державний кордон у звичайному порядку за закордонним паспортом.

Новини.LIVE інформували, що наприкінці липня Рада ЄС ухвалила рішення продовжити дію тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року. Водночас для нових заявників на притулок запровадили додаткові вимоги: прихисток зможуть отримати лише ті, хто належним чином виконує військовий обов’язок в Україні. Після змін Посольство України в Німеччині оприлюднило офіційні рекомендації для громадян, які планують виїзд за кордон.