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Главная Новости дня Более 4,3 млн пересечений границы за месяц: украинцы стали чаще возвращаться

Более 4,3 млн пересечений границы за месяц: украинцы стали чаще возвращаться

Ua ru
1 сентября 2026 14:05
Эксклюзив
Более 4,3 млн пересечений границы: украинцы возвращаются домой
Представитель ГПСУ. Фото: ГПСУ

В августе государственную границу Украины пересекли более 4,3 млн граждан, причем число въехавших в страну превысило число выехавших более чем на 100 тысяч человек. После традиционного летнего оттока ситуация начала меняться еще в июле, а в августе уже зафиксировали преобладание въездного потока.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в прямом эфире программы Ранок.LIVE.

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Летом ситуация на границе изменилась

Андрей Демченко заявил в прямом эфире, что в начале лета количество граждан, покидавших Украину, традиционно было больше. Это связано с летним периодом, когда люди чаще выезжают за границу.

В то же время уже в июле соотношение между теми, кто выезжал из Украины, и теми, кто возвращался, начало выравниваться.

В августе тенденция изменилась в пользу въезда. За месяц государственную границу пересекли более 4,3 млн граждан, при этом количество людей, прибывших в Украину, превысило число выехавших более чем на 100 тысяч.

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"В последнее время наблюдается повышенный спрос на въезд в Украину. В конце августа в подавляющем большинстве дней преобладал именно въездной поток. Если говорить об августе в целом, то фактически такую же ситуацию мы наблюдали и в прошлом году — также наблюдалось преобладание въезда в Украину", — сказал Андрей Демченко.

Пресс-секретарь ГПСУ также отметил, что рост числа людей, возвращающихся в Украину, может продолжиться и в начале осени.

Новини.LIVE писали, что пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что Государственная пограничная служба Украины не проверяет у женщин при выезде за границу электронный военно-учетный документ в приложении "Резерв+" или другие документы военного учета. Правила пересечения границы для гражданок Украины остаются без изменений, поэтому они могут пересекать государственную границу в обычном порядке по заграничному паспорту.

Новини.LIVE сообщали, что в конце июля Совет ЕС принял решение продлить действие временной защиты для украинцев до 4 марта 2028 года. В то же время для новых заявителей на получение убежища ввели дополнительные требования: убежище смогут получить только те, кто надлежащим образом выполняет воинский долг в Украине. После этих изменений Посольство Украины в Германии опубликовало официальные рекомендации для граждан, планирующих выезд за границу.

граница путешествие ГПСУ выезд за границу Андрей Демченко
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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