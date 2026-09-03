Лібанова: У перші два тижні війни в Україну повернулися 200 тисяч чоловіків

Елла Лібанова. Фото: УП

У перші два тижні після початку повномасштабного вторгнення в Україну повернулися близько 200 тисяч чоловіків, попри те, що вони знали про запровадження воєнного стану та обмеження на виїзд. Демографиня Елла Лібанова вважає, що цей факт потрібно враховувати під час формування державної політики після війни.

Про це директорка Інституту демографії та досліджень якості життя Елла Лібанова заявила під час першого міжнародного форуму "Україна Завтра", передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Скільки чоловіків повернулися в Україну після початку війни

Лібанова наголосила, що у перші тижні повномасштабного вторгнення значна кількість українських чоловіків повернулася з-за кордону, розуміючи, що після перетину кордону повторно виїхати з України вони вже не зможуть.

"Ніколи не втомлююсь повторювати, що у перші два тижні після початку повномасштабної агресії до України повернулося 200 тисяч чоловіків. Повернулися, знаючи про підписаний указ президента і про те, що назад вони поїхати вже не зможуть", — сказала демографиня.

За її словами, ці 200 тисяч людей є важливим показником, який не можна ігнорувати під час розробки політики щодо українців та їхнього повернення.

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Регіони України після війни розвиватимуться по-різному

Лібанова зазначила, що після завершення війни Україна матиме різні умови для демографічного та економічного розвитку окремих територій.

За її словами, навіть попри те, що Україна є унітарною державою, після війни можна буде виділити кілька регіональних кластерів із різними умовами життя та перспективами розвитку.

"Не буде однакової ситуації, скажімо, на Закарпатті чи Буковині, і рівно такої ситуації не буде на Луганщині чи на Сумщині. Різна геополітична ситуація, безпекова і вона залишиться такою на довгі-довгі роки", — пояснила вона.

Демографиня наголосила, що ці відмінності потрібно враховувати під час державного планування. Зокрема, йдеться про розвиток людського капіталу та визначення повноважень місцевих громад.

Лібанова закликала розвивати людський капітал

За словами Лібанової, Україна має вже зараз думати про те, як зберігати та розвивати людський капітал з урахуванням особливостей різних регіонів.

"Географічно ми нікуди від цього не подінемося і, на жаль, наш сусід від нас теж. Тому маємо думати, як плекати та розвивати людський капітал в територіальному сенсі, яку ступінь влади надавати місцевим громадам", — зазначила директорка Інституту демографії.

Новини.LIVE інформували, що Елла Лібанова заявила про неможливість повернення в Україну 50–60% воєнних мігрантів. За її словами, за умови збереження суспільної єдності Україна може розраховувати на повернення щонайменше третини громадян, які виїхали за кордон через війну.

Новини.LIVE також писали, що Лібанова назвала депопуляцію України неминучою. На її думку, навіть повернення частини українців з-за кордону не зможе повністю зупинити скорочення населення.