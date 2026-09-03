Либанова: За первые две недели войны в Украину вернулись 200 тысяч мужчин

Элла Либанова. Фото: УП

В первые две недели после начала полномасштабного вторжения в Украину вернулись около 200 тысяч мужчин, несмотря на то, что они знали о введении военного положения и ограничениях на выезд. Демограф Элла Либанова считает, что этот факт необходимо учитывать при формировании государственной политики после войны.

Об этом директор Института демографии и исследований качества жизни Элла Либанова заявила во время первого международного форума "Украина Завтра", передает журналист Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Сколько мужчин вернулись в Украину после начала войны

Либанова подчеркнула, что в первые недели полномасштабного вторжения значительное количество украинских мужчин вернулось из-за границы, понимая, что после пересечения границы повторно выехать из Украины они уже не смогут.

"Никогда не устаю повторять, что в первые две недели после начала полномасштабной агрессии в Украину вернулись 200 тысяч мужчин. Вернулись, зная о подписанном указе президента и о том, что обратно они уехать уже не смогут", — сказала демограф.

По её словам, эти 200 тысяч человек являются важным показателем, который нельзя игнорировать при разработке политики в отношении украинцев и их возвращения.

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Регионы Украины после войны будут развиваться по-разному

Либанова отметила, что после завершения войны в Украине сложатся разные условия для демографического и экономического развития отдельных территорий.

По её словам, даже несмотря на то, что Украина является унитарным государством, после войны можно будет выделить несколько региональных кластеров с разными условиями жизни и перспективами развития.

"Не будет одинаковой ситуации, скажем, в Закарпатье или на Буковине, и точно такой же ситуации не будет в Луганской или Сумской областях. Различается геополитическая ситуация, ситуация с безопасностью, и она останется такой на долгие-долгие годы", — пояснила она.

Демограф подчеркнула, что эти различия необходимо учитывать при государственном планировании. В частности, речь идет о развитии человеческого капитала и определении полномочий местных громад.

Либанова призвала развивать человеческий капитал

По словам Либановой, Украина должна уже сейчас думать о том, каксохранять и развивать человеческий капитал с учетом особенностей разных регионов.

"Географически мы никуда от этого не денемся, и, к сожалению, наш сосед от нас тоже. Поэтому мы должны думать, как лелеять и развивать человеческий капитал в территориальном смысле, какую степень власти предоставлять местным громадам", — отметила директор Института демографии.

Новини.LIVE сообщали, что Элла Либанова заявила о невозможности возвращения в Украину 50–60 % военных мигрантов. По её словам, при условии сохранения общественного единства Украина может рассчитывать на возвращение как минимум трети граждан, выехавших за границу из-за войны.

Новини.LIVE также писали, что Либанова назвала депопуляцию Украины неизбежной. По её мнению, даже возвращение части украинцев из-за рубежа не сможет полностью остановить сокращение населения.