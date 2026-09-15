Военнообязанные украинцы в Германии: в августе прибыло 3 тысячи человек

Украинцы в Германии. Иллюстративное фото: Getty Images

В августе Германия приняла более трёх тысяч граждан Украины, подлежащих призыву на военную службу. Это произошло несмотря на то, что с 5 августа на них перестала распространяться общеевропейская программа временной защиты. Об этом свидетельствуют данные Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев, которые приводит RND.

Об этом пишет Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), передает Новини.LIVE.

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Сколько украинцев находится в Германии

Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев сообщило, что по состоянию на конец августа в Германии в общей сложности находились 1 358 212 человек, прибывших в страну из-за войны в Украине.

Известно, что в течение лета количество вновь прибывших украинцев постепенно росло. В июне было зафиксировано 413 633 таких человека, в июле — 416 409, а в августе показатель увеличился до 419 613 человек.

В то же время отмечается, что с 5 августа на украинцев, подлежащих воинской повинности, перестала распространяться программа защиты Европейского Союза. Несмотря на это, Германия продолжила принимать граждан Украины, выезжающих из-за полномасштабной войны.

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В целом Германия остается одной из стран Европы, где находится наибольшее количество украинцев, вынужденных покинуть страну из-за российского вторжения.

Новини.LIVE сообщали, что в то же время пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил в прямом эфире программы "Ранок.LIVE", что в начале лета количество украинцев, выезжающих за границу, традиционно увеличивалось. В то же время в июле разница между количеством тех, кто выезжал из страны, и тех, кто возвращался, начала постепенно сокращаться.

Новини.LIVE писали, что директор Института демографии и исследований качества жизни Элла Либанова заявила во время первого международного форума "Украина Завтра", что в течение первых двух недель после начала полномасштабного вторжения в Украину вернулись около 200 тысяч мужчин. Они осознавали, что в стране введено военное положение и действуют ограничения на выезд за границу.