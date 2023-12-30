У Сербії проводять перевибори на окремих виборчих дільницях

Голосування в Сербії. Фото: rts.rs

У Сербії організували перевибори вдень 30 грудня. Громадяни можуть повторно проголосувати на близько 30 виборчих дільницях, з яких три — у Белграді.

Про це пише РТС.

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Так, повторне голосування у Сербії організували на дільницях, де неможливо було визначити результати голосування 17 грудня, а також на тих, де результати анулювали через виявлені проблеми.

Відомо, що на даних дільницях мають право голосу близько 19500 виборців.

Проголосувати серби можуть з сьомої ранку до 20:00.

Також зазначається, що 29 грудня Республіканська виборча комісія відкинула вимогу блоку "Сербія проти насильства" скасувати загалом результати виборів через виявлені проблеми.

Там пояснили таке рішення тим, що документ подала невідповідна особа.

Тому в ніч на 30 грудня представники студентської спільноти влаштували акцію на вулицях Белграда, встановивши намети — вони планують протестувати протягом доби та вимагають відкрити виборчі списки.

Нагадаємо, що протести у Сербії розпочалися 18 грудня. Мітингарі вийшли із вимогою скасувати результати парламентських виборів. На них перемогла правляча Сербська прогресивна партія президента Александра Вучича.

Також ми писали, що ще один мітинг з вимогою скасувати результати виборів пройшов у Белграді 24 грудня. Згідно з заявами міжнародних експертів, результати нечесні. Учасники мітингу намагалися прорватися в будівлю мерії, заарештовано понад 30 людей.