Протести у Белграді — у мережі показали будівлю парламенту після спроби прорватися всередину

Наслідки спроби протестувальників прорватися до парламенту. Фото: Reuters

У столиці Сербії Белграді пройшов протест опозиції через результати парламентських виборів. Пізно увечері 24 грудня учасники акції намагалися увірватися до будівлі Асамблеї Белграда.

Про це повідомляла Радіо Свобода.

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Так, протестувальники стримували працівники поліції, які перебували всередині будівлі органу законодавчої влади. Водночас у будівлі були розбиті вікна, поліції довелося застосувати проти демонстрантів сльозогінний газ.

Учасники акції несли транспаранти та прапори Сербії та Європейського Союзу, свистіли та неодноразово вигукували "злодії, злодії".

Відомо, що опозиціонери зі списку "Сербія проти насильства" заявили, що хотіли увійти до будівлі асамблеї, щоб звернутися до людей з балкона на місці.

Нагадаємо, що протести у Сербії розпочалися 18 грудня. Мітингарі вийшли із вимогою скасувати результати парламентських виборів. На них перемогла правляча Сербська прогресивна партія президента Александра Вучича.

Також ми писали, що ще один мітинг з вимогою скасувати результати виборів пройшов у Белграді 24 грудня. Згідно з заявами міжнародних експертів, результати нечесні. Учасники мітингу намагалися прорватися в будівлю мерії, заарештовано понад 30 людей.