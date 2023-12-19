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У Сербії спалахнули масові протести через результати парламентських виборів

19 грудня 2023 06:30
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
У Сербії спалахнули масові протести через результати парламентських виборів
Протест через результати виборів у Сербії. Фото: Радіо Свобода
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

У Сербії, ввечері, 18 грудня, мітингарі вийшли на протест із вимогою скасувати результати парламентських виборів. На них перемогла правляча Сербська прогресивна партія президента Александра Вучича.

Про це повідомляє балканська служба Радіо Свобода.

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У Белграді протестувальники забралися через паркан, який оточує будівлю, з гаслами "злодії". 

Одна молода жінка спробувала штурмувати вхід. Інші протестувальники закидали будівлю яйцями, помідорами та рулонами туалетного паперу. 

Протест через результати виборів у Сербії. Фото: Радіо Свобода

З протестом виступила і опозиція. Лідери подали офіційні скарги про фальсифікації на міських виборах.

"З огляду на те, що понад 40 тисяч осіб без легального проживання були організовано доставлені до Белграда для підтримки списку СПП, що кардинально змінило електоральну волю громадян Белграда, ми вимагаємо скасування виборів у Белграді", — заявили в опозиційній коаліції.

Transparenti na protestu ispred sedišta RIK-a, 18. decembar 2023.
Протест через результати виборів у Сербії. Фото: Радіо Свобода

У відповідь правляча партії відкинула звинувачення у порушеннях під час виборів.

Нагадаємо, польські перевізники запланували нову акцію протесту з 18 грудня, яка передбачає блокування дороги до граничного контрольно-пропускного пункту Дорогуськ на українському кордоні. До них приєднаються місцеві селяни.

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