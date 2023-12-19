В Сербии вспыхнули массовые протесты из-за результатов парламентских выборов
В Сербии, вечером, 18 декабря, митингующие вышли на протест с требованием отменить результаты парламентских выборов. На них победила правящая Сербская прогрессивная партия президента Александра Вучича.
Об этом сообщает балканская служба Радио Свобода.
Протесты в Сербии – что известно
В Белграде протестующие забрались через окружающий здание забор с лозунгами "воры".
Одна молодая женщина попыталась штурмовать вход. Остальные протестующие забросали здание яйцами, помидорами и рулонами туалетной бумаги.
С протестом выступила и оппозиция. Лидеры подали официальные жалобы о фальсификациях на городских выборах.
"Учитывая, что более 40 тысяч человек без легального проживания были организованно доставлены в Белград для поддержки списка СПП, что кардинально изменило электоральную волю граждан Белграда, мы требуем отмены выборов в Белграде" , — заявили в оппозиционной коалиции.
В ответ правящая партия отвергла обвинения в нарушениях во время выборов.
Напомним, польские перевозчики запланировали новую акцию протеста с 18 декабря, которая предусматривает блокировку дороги к предельному контрольно-пропускному пункту Дорогуск на украинской границе. К ним присоединятся местные крестьяне.
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