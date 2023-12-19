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В Сербии вспыхнули массовые протесты из-за результатов парламентских выборов

19 декабря 2023 06:30
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В Сербии вспыхнули массовые протесты из-за результатов парламентских выборов
Протест из-за результатов выборов в Сербии. Фото: Радио Свобода
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Сербии, вечером, 18 декабря, митингующие вышли на протест с требованием отменить результаты парламентских выборов. На них победила правящая Сербская прогрессивная партия президента Александра Вучича.

Об этом сообщает балканская служба Радио Свобода.

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В Белграде протестующие забрались через окружающий здание забор с лозунгами "воры".

Одна молодая женщина попыталась штурмовать вход. Остальные протестующие забросали здание яйцами, помидорами и рулонами туалетной бумаги.

Протест из-за результатов выборов в Сербии. Фото: Радио Свобода

С протестом выступила и оппозиция. Лидеры подали официальные жалобы о фальсификациях на городских выборах.

"Учитывая, что более 40 тысяч человек без легального проживания были организованно доставлены в Белград для поддержки списка СПП, что кардинально изменило электоральную волю граждан Белграда, мы требуем отмены выборов в Белграде" , — заявили в оппозиционной коалиции.

Transparenti на protestu ispred sedišta RIK-a, 18. prosinec 2023.
Протест из-за результатов выборов в Сербии. Фото: Радио Свобода

В ответ правящая партия отвергла обвинения в нарушениях во время выборов.

Напомним, польские перевозчики запланировали новую акцию протеста с 18 декабря, которая предусматривает блокировку дороги к предельному контрольно-пропускному пункту Дорогуск на украинской границе. К ним присоединятся местные крестьяне.

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