Протесты в Белграде — в сети показали здание парламента после попытки прорваться внутрь

Последствия попытки протестующих прорваться в парламент. Фото: Reuters

В столице Сербии Белграде прошел протест оппозиции из-за результатов парламентских выборов. Поздно вечером 24 декабря участники акции пытались ворваться в здание Ассамблеи Белграда.

Об этом сообщала Радио Свобода.

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Так, протестующие сдерживали сотрудники полиции, находившиеся внутри здания органа законодательной власти. В то же время в здании были разбиты окна, полиции пришлось применить против демонстрантов слезоточивый газ.

Участники акции несли транспаранты и флаги Сербии и Европейского Союза, свистели и не раз восклицали "воры, воры".

Известно, что оппозиционеры из списка Сербия против насилия заявили, что хотели войти в здание ассамблеи, чтобы обратиться к людям с балкона на месте.

Напомним, что протесты в Сербии начались 18 декабря. Митингующие вышли с требованием отменить результаты парламентских выборов. Их победила правящая Сербская прогрессивная партия президента Александра Вучича.

Также мы писали, что еще один митинг с требованием упразднить результаты выборов прошел в Белграде 24 декабря. Согласно заявлениям международных экспертов, результаты нечестны. Митингующие пытались прорваться в здание мэрии, арестовано более 30 человек.