В Сербии проводят перевыборы на отдельных избирательных участках

Голосование в Сербии. Фото: rts.rs

В Сербии организовали перевыборы днем 30 декабря. Граждане могут повторно проголосовать на около 30 избирательных участках, из которых три — в Белграде.

Об этом пишет РТС.

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Так, повторное голосование в Сербии организовали на участках, где невозможно было определить результаты голосования 17 декабря, а также на тех, где результаты аннулировали из-за выявленных проблем.

Известно, что на данных участках имеют право голоса около 19 500 избирателей.

Проголосовать сербы могут с семи утра до 20:00.

Также отмечается, что 29 декабря Республиканская избирательная комиссия отвергла требование блока "Сербия против насилия" отменить в целом результаты выборов из-за выявленных проблем.

Там объяснили такое решение тем, что документ подал несоответствующее лицо.

Поэтому в ночь на 30 декабря представители студенческого сообщества устроили акцию на улицах Белграда, установив палатки — они планируют протестовать в течение суток и требуют открытия избирательных списков.

Напомним, что протесты в Сербии начались 18 декабря. Митингующие вышли с требованием отменить результаты парламентских выборов. Их победила правящая Сербская прогрессивная партия президента Александра Вучича.

Также мы писали, что еще один митинг с требованием упразднить результаты выборов прошел в Белграде 24 декабря. Согласно заявлениям международных экспертов, результаты нечестны. Митингующие пытались прорваться в здание мэрии, арестовано более 30 человек.