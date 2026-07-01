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У деяких областях України закрили АЗС через загрозу обстрілу

1 липня 2026 23:55
Заправка машини на АЗС. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Ткач Едуард
редактор стрічки новин

Мережа автозаправних комплексів WOG анонсувала, що у кількох регіонах України тимчасово закрила свої заправки. Обмеження триматимуть до ранку 2 липня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційну заяву АЗК WOG.

Чому в Україні закриють заправки WOG

На сторінці у Facebook компанія заявила, що особливий режим роботи запроваджують у зв'язку з можливим масованим обстрілом та з метою забезпечення безпеки персоналу і клієнтів.

Тож роботу мережі АЗК WOG обмежать у таких регіонах, як:

  • Київ та Київська область;
  • Сумська область;
  • Чернігівська область;
  • Харківська область;
  • Запорізька область;
  • Дніпропетровська область;
  • Херсонська область;
  • частина Полтавської області.

Також у мережі АЗК WOG уточнили, які саме будуть обмеження:

  • АЗК не працюватимуть у період з 21:00 до 07:00 (в ніч з 1 проти 2 липня);
  • у нічний час усе зовнішнє освітлення на АЗК буде вимкнене;
  • під час повітряної тривоги відпуск пального буде призупинений, в тому числі через сервіс дистанційної заправки WOG PAY Пальне.

"Перевірити актуальний графік роботи АЗК та можливість дистанційної заправки через сервіс WOG PAY Пальне у нічний час можна в застосунку WOG PRIDE та на сайті wog.ua. Також з огляду на безпекову ситуацію WOG рекомендує не залишати автомобілі та не планувати ночівлю великогабаритного транспорту поблизу АЗК", — резюмували у мережі.

Дописи АЗК WOG. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, президент Володимир Зеленський повідомив сьогодні, що Росія готує новий масований удар по Україні. Він закликав людей бути обережними та користуватися укриттями.

Також ми писали, що в ніч проти 1 липня росіяни атакували одразу 5 АЗС у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки спалахнули пожежі повністю було розтрощено обладнання.