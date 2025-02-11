У Саратові палає НПЗ після атаки безпілотників

Зарево від пожежі. Фото: соцмережі

Вночі, 11 лютого, в Росії у Саратові спалахнула масштабна пожежа на місцевому нафтопереробному заводі після атаки безпілотників. Місцеві жителі повідомляють про загоряння на підприємстві, яке раніше мало назву "Крекинг". Воно входить до структури російської нафтової компанії "Роснефть" і є одним із найстаріших НПЗ у Росії.

Про це повідомляють росЗМІ та очевидці пожежі в соцмережах.

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Зарево від пожежі на НПЗ у Саратові. Фото: соцмережі

Офіційної інформації від влади щодо масштабу руйнувань немає, проте губернатор Саратовської області підтвердив пошкодження на "промисловому підприємстві".

За його словами, сили ППО ліквідували БпЛА, але уламки завдали збитків інфраструктурі. Попередньо повідомляється, що постраждалих немає.

Повідомлення губернатора Саратова. Фото: скриншот

Раніше мешканці міста оприлюднили кадри пожежі, яка спалахнула після атаки. Водночас влада намагається применшити ситуацію, не надаючи деталей про реальні наслідки удару.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ завдали удару одразу по двох російських нафтопереробних об'єктах.

Також дрони влучили по одному з найголовніших нафтопереробних об'єктів у Краснодарському краї.