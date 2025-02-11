В Саратове пылает НПЗ после атаки беспилотников

Зарево от пожара. Фото: соцсети

Ночью, 11 февраля, в России в Саратове вспыхнул масштабный пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе после атаки беспилотников. Местные жители сообщают о возгорании на предприятии, которое ранее называлось "Крекинг". Оно входит в структуру российской нефтяной компании "Роснефть" и является одним из старейших НПЗ в России.

Об этом сообщают росСМИ и очевидцы пожара в соцсетях.

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Зарево от пожара на НПЗ в Саратове. Фото: соцсети

Официальной информации от властей относительно масштаба разрушений нет, однако губернатор Саратовской области подтвердил повреждения на "промышленном предприятии".

По его словам, силы ПВО ликвидировали БпЛА, но обломки нанесли ущерб инфраструктуре. Предварительно сообщается, что пострадавших нет.

Сообщение губернатора Саратова. Фото: скриншот

Ранее жители города обнародовали кадры пожара, который вспыхнул после атаки. В то же время власти пытаются преуменьшить ситуацию, не предоставляя деталей о реальных последствиях удара.

Напомним, недавно ВСУ нанесли удар сразу по двум российским нефтеперерабатывающим объектам.

Также дроны попали по одному из главных нефтеперерабатывающих объектов в Краснодарском крае.