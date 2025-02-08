Масштабна атака дронів на Росію — пошкоджено нафтопереробні станції

Гасіння пожежі на НПЗ. Фото архівне ілюстративне: росЗМІ

У ніч на 8 лютого безпілотники здійснили масштабну атаку на територію Росії. Вибухи пролунали поблизу стратегічно важливих нафтопереробних об’єктів в Ростовській та Волгоградській областях.

Про це повідомляють росЗМІ.

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У результаті удару було пошкоджено нафтоперекачувальну станцію поблизу Чорткове в Ростовській області.

На об’єкті зазнали руйнувань адміністративно-побутові будівлі, а шістьох працівників довелося евакуювати.

Дрони атакували нафтоперегінну станцію у Волгоградській області

Також було атаковано нафтоперегінну станцію в Кумилженському районі Волгоградської області. Попри потужний удар, пожежі на місці не виникло, а житлові будинки не постраждали.

Нагадаємо, нещодавно в Генштабі ЗСУ підтвердили успішну атаку на аеродром росіян у Приморсько-Ахтарську, де був розташований склад "Шахедів".

А наприкінці січня українські військові завдали точного удару по одному із найбільших НПЗ Росії в Нижегородській області.