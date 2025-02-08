Масштабна атака дронів на Росію — пошкоджено нафтопереробні станції

В Росії під атакою дронів опинилися два НПЗ — подробиці
У ніч на 8 лютого безпілотники здійснили масштабну атаку на територію Росії. Вибухи пролунали поблизу стратегічно важливих нафтопереробних об’єктів в Ростовській та Волгоградській областях.
Про це повідомляють росЗМІ.
Дрони вдарили по НПЗ у Чорткове в Ростовській області
У результаті удару було пошкоджено нафтоперекачувальну станцію поблизу Чорткове в Ростовській області.
На об’єкті зазнали руйнувань адміністративно-побутові будівлі, а шістьох працівників довелося евакуювати.
Дрони атакували нафтоперегінну станцію у Волгоградській області
Також було атаковано нафтоперегінну станцію в Кумилженському районі Волгоградської області. Попри потужний удар, пожежі на місці не виникло, а житлові будинки не постраждали.
Нагадаємо, нещодавно в Генштабі ЗСУ підтвердили успішну атаку на аеродром росіян у Приморсько-Ахтарську, де був розташований склад "Шахедів".
А наприкінці січня українські військові завдали точного удару по одному із найбільших НПЗ Росії в Нижегородській області.
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