Масштабная атака дронов на Россию — повреждены нефтеперерабатывающие станции

В России под атакой дронов оказались два НПЗ — подробности
В ночь на 8 февраля беспилотники совершили масштабную атаку на территорию России. Взрывы прогремели вблизи стратегически важных нефтеперерабатывающих объектов в Ростовской и Волгоградской областях.
Об этом сообщают росСМИ.
Дроны ударили по НПЗ в Черткове в Ростовской области
В результате удара была повреждена нефтеперекачивающая станция вблизи Чертково в Ростовской области.
На объекте подверглись разрушениям административно-бытовые здания, а шестерых работников пришлось эвакуировать.
Дроны атаковали нефтеперегонную станцию в Волгоградской области
Также была атакована нефтеперегонная станция в Кумылженском районе Волгоградской области. Несмотря на мощный удар, пожара на месте не возникло, а жилые дома не пострадали.
Напомним, недавно в Генштабе ВСУ подтвердили успешную атаку на аэродром россиян в Приморско-Ахтарске, где был расположен склад "Шахедов".
А в конце января украинские военные нанесли точный удар по одному из крупнейших НПЗ России в Нижегородской области.
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