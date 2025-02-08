Масштабная атака дронов на Россию — повреждены нефтеперерабатывающие станции

Тушение пожара на НПЗ. Фото архивное иллюстративное: росСМИ

В ночь на 8 февраля беспилотники совершили масштабную атаку на территорию России. Взрывы прогремели вблизи стратегически важных нефтеперерабатывающих объектов в Ростовской и Волгоградской областях.

Об этом сообщают росСМИ.

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В результате удара была повреждена нефтеперекачивающая станция вблизи Чертково в Ростовской области.

На объекте подверглись разрушениям административно-бытовые здания, а шестерых работников пришлось эвакуировать.

Дроны атаковали нефтеперегонную станцию в Волгоградской области

Также была атакована нефтеперегонная станция в Кумылженском районе Волгоградской области. Несмотря на мощный удар, пожара на месте не возникло, а жилые дома не пострадали.

Напомним, недавно в Генштабе ВСУ подтвердили успешную атаку на аэродром россиян в Приморско-Ахтарске, где был расположен склад "Шахедов".

А в конце января украинские военные нанесли точный удар по одному из крупнейших НПЗ России в Нижегородской области.