Вибухи в Росії 10 лютого — дрони атакували Афіпський НПЗ

Вибухи в Росії. Ілюстративне фото: скриншот з відео

Вночі 10 лютого невідомі дрони атакували Краснодар й Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. Підприємство має потужність 6,25 млн тонн нафти на рік.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

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Вибухи в Росії 10 лютого

Коваленко пояснив, що Афіпський нафтопереробний завод — один із ключових НПЗ Росії з потужністю 6,25 млн тонн нафти на рік. За його словами, він відіграє стратегічну роль у забезпеченні паливом військової техніки РФ, особливо на південному напрямку.

"Розташування в Краснодарському краї робить його важливим логістичним центром для постачання дизельного пального та авіаційного гасу, які використовуються армією. Саме тому Афіпський НПЗ є не лише промисловим об'єктом, а й важливим елементом військової інфраструктури Росії", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, росіяни бідкалися на атаку дронів цієї ночі. Міноборони країни-терориста повідомило, що за ніч над Росією нібито було збито 15 безпілотників.

Водночас місцеві жителі публікують у мережі відео пожежі і повідомляють, що внаслідок роботи ППО уламки від дрона нібито впали на будинки.

Нагадаємо, 8 лютого в Росії під атакою опинився стратегічний район "Сельмаш" у Ростові-на-Дону. Цей район важливий для РФ, адже там розташовані важливі військові об’єкти.

Також відомо, що у ніч проти 8 лютого під атакою дронів опинилися два російських НПЗ у Ростовській та Волгоградській областях.