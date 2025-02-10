Взрывы в России 10 февраля — дроны атаковали Афипский НПЗ

Взрывы в России. Иллюстративное фото: скриншот из видео

Ночью 10 февраля неизвестные дроны атаковали Краснодар и Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России. Предприятие имеет мощность 6,25 млн тонн нефти в год.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Читайте также:

Взрывы в России 10 февраля

Коваленко пояснил, что Афипский нефтеперерабатывающий завод — один из ключевых НПЗ России с мощностью 6,25 млн тонн нефти в год. По его словам, он играет стратегическую роль в обеспечении топливом военной техники РФ, особенно на южном направлении.

"Расположение в Краснодарском крае делает его важным логистическим центром для поставки дизельного топлива и авиационного керосина, которые используются армией. Именно поэтому Афипский НПЗ является не только промышленным объектом, но и важным элементом военной инфраструктуры России", — говорится в сообщении.

Отметим, россияне жаловались на атаку дронов этой ночью. Минобороны страны-террориста сообщило, что за ночь над Россией якобы было сбито 15 беспилотников.

В то же время местные жители публикуют в сети видео пожара и сообщают, что в результате работы ПВО обломки от дрона якобы упали на дома.

Напомним, 8 февраля в России под атакой оказался стратегический район "Сельмаш" в Ростове-на-Дону. Этот район важен для РФ, ведь там расположены важные военные объекты.

Также известно, что в ночь на 8 февраля под атакой дронов оказались два российских НПЗ в Ростовской и Волгоградской областях.