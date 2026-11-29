Російська АЗС, пожежа на нафтоперекачувальній станції РФ. Фото: росЗМІ, facebook.com/GeneralStaff.ua. Колаж: Новини.LIVE

На автозаправках російського Санкт-Петербурга почалися перебої з наявністю бензину. Місцеві жителі скаржаться на нестачу пального, зокрема на деяких АЗС пропонують лише дизель. Проблеми виникли на тлі пошкодження російських нафтопереробних заводів унаслідок українських атак.

Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на місцеве видання, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про дефіцит бензину в Санкт-Петербурзі

Про перебої з пальним у місті повідомили місцеві жителі. За словами однієї з читачок росЗМІ, у суботу вранці вона змогла знайти бензин лише на заправках "Газпрому" та "Роснефти".

Інші мешканці Санкт-Петербурга також скаржилися на нестачу бензину. Зокрема, на багатьох АЗС мережі "Лукойл" його не було, а водіям пропонували лише дизельне пальне.

Проблеми з наявністю бензину виникли на тлі пошкодження Кіриського нафтопереробного заводу (КІНЕФ) у Ленінградській області. Це другий за потужністю НПЗ Росії, який здатний переробляти до 21 млн тонн сировини на рік.

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Як відомом, 9 листопада підприємство зазнало удару українських безпілотників. За оцінкою американського аналітичного центру RAND Corporation, після атаки завод втратив близько 70% потужностей.

За кілька годин після удару на заправках "Роснефти" у Санкт-Петербурзі знову запровадили обмеження на продаж пального. На один автомобіль дозволяли придбати не більше ніж 30 літрів бензину та 50 літрів дизелю.

Що кажуть у владі РФ про ситуацію з пальним

26 листопада губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко назвав ситуацію з пальним у регіоні "практично стабільною". Після наради з нафтовими компаніями він заявив, що бензин є на більшості заправок, а запроваджувати нові обмеження не планують.

Однак уже в неділю віцепрем'єр Росії Олександр Новак визнав наявність дефіциту пального в країні. Водночас він запевнив, що наразі нестача не відчувається, а влада планує збільшити постачання з-за кордону та наростити власне виробництво.

Коментуючи ситуацію, зокрема наслідки ударів безпілотників по російських НПЗ, Новак заявив:

"Ми справляємося… завдяки додатковим постачанням, перенесенню ремонтів на пізніший термін. Так, дефіцит є, але поки він не відчувається. Ми плануємо збільшувати постачання на внутрішній ринок із країн ближнього та далекого зарубіжжя, а також нарощувати власне виробництво".

Як українські удари вплинули на нафтопереробку в Росії

За неповний місяць ЗСУ уразили щонайменше 20 російських нафтопереробних заводів. Серед них — великі Омський, Кстовський і Рязанський НПЗ, КІНЕФ у Ленінградській області та "ТАНЕКО" в Нижньокамську.

Через скорочення власного виробництва Росія суттєво збільшила закупівлі бензину за кордоном. Зокрема, пальне імпортують із Марокко, Туреччини та Єгипту, а також продовжують отримувати з Білорусі й Казахстану.

За даними аналітичної компанії Kpler, у жовтні морський імпорт бензину до Росії досяг рекордних 390 тисяч тонн.

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 28 листопада Сили оборони України уразили три об'єкти нафтової галузі Росії: станцію "Самара", станцію "Нурліно" в Башкортостані та Новошахтинський НПЗ у Ростовській області. На станції "Самара", через яку проходить до половини російського нафтового експорту, виникла пожежа. Також Генштаб ЗСУ підтвердив знищення резервуара на цій станції та пошкодження обладнання Куйбишевського НПЗ унаслідок попередніх ударів.

Також ми писали, що у ніч проти 26 листопада українські далекобійні БпЛА вдруге атакували НПЗ "Славянск-ЭКО" у Краснодарському краї РФ. Унаслідок удару на підприємстві спалахнула пожежа, пошкоджень зазнали виробничі потужності, резервуари та трубопроводи. Завод переробляє до 5,2 млн тонн нафти на рік і виробляє пальне, яке Росія використовує, зокрема, для забезпечення своєї армії.