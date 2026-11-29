Российская АЗС, пожар на нефтеперекачивающей станции РФ. Фото: российские СМИ, facebook.com/GeneralStaff.ua. Коллаж: Новини.LIVE

На автозаправочных станциях в российском Санкт-Петербурге начались перебои с наличием бензина. Местные жители жалуются на нехватку топлива, в частности, на некоторых АЗС предлагают только дизель. Проблемы возникли на фоне повреждения российских нефтеперерабатывающих заводов в результате украинских атак.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на местное издание, информирует Новини.LIVE.

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Что известно о дефиците бензина в Санкт-Петербурге

О перебоях с топливом в городе сообщили местные жители. По словам одной из читательниц российских СМИ, в субботу утром она смогла найти бензин только на заправках "Газпрома" и "Роснефти".

Другие жители Санкт-Петербурга также жаловались на нехватку бензина. В частности, на многих АЗС сети "Лукойл" его не было, а водителям предлагали только дизельное топливо.

Проблемы с наличием бензина возникли на фоне повреждения Кирисийского нефтеперерабатывающего завода (КИНЕФ) в Ленинградской области. Это второй по мощности НПЗ России, способный перерабатывать до 21 млн тонн сырья в год.

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Как известно, 9 ноября предприятие подверглось удару украинских беспилотников. По оценке американского аналитического центра RAND Corporation, после атаки завод потерял около 70% мощностей.

Через несколько часов после удара на заправках "Роснефти" в Санкт-Петербурге вновь ввели ограничения на продажу топлива. На один автомобиль разрешалось приобрести не более 30 литров бензина и 50 литров дизельного топлива.

Что говорят власти РФ о ситуации с топливом

26 ноября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назвал ситуацию с топливом в регионе "практически стабильной". После совещания с нефтяными компаниями он заявил, что бензин есть на большинстве заправок, а вводить новые ограничения не планируют.

Однако уже в воскресенье вице-премьер России Александр Новак признал наличие дефицита топлива в стране. В то же время он заверил, что пока нехватка не ощущается, а власти планируют увеличить поставки из-за рубежа и нарастить собственное производство.

Комментируя ситуацию, в частности последствия ударов беспилотников по российским НПЗ, Новак заявил:

"Мы справляемся… благодаря дополнительным поставкам, переносу ремонтов на более поздний срок. Да, дефицит есть, но пока он не ощущается. Мы планируем увеличивать поставки на внутренний рынок из стран ближнего и дальнего зарубежья, а также наращивать собственное производство".

Как украинские удары повлияли на нефтепереработку в России

За неполный месяц ВСУ нанесли удары по как минимум 20 российским нефтеперерабатывающим заводам. Среди них — крупные Омский, Кстовский и Рязанский НПЗ, КИНЕФ в Ленинградской области и "ТАНЕКО" в Нижнекамске.

Из-за сокращения собственного производства Россия существенно увеличила закупки бензина за рубежом. В частности, топливо импортируется из Марокко, Турции и Египта, а также продолжают поступать поставки из Беларуси и Казахстана.

По данным аналитической компании Kpler, в октябре морской импорт бензина в Россию достиг рекордных 390 тысяч тонн.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 28 ноября Силы обороны Украины нанесли удары по трем объектам нефтяной отрасли России: станции "Самара", станции "Нурлино" в Башкортостане и Новошахтинскому НПЗ в Ростовской области. На станции "Самара", через которую проходит до половины российского нефтяного экспорта, возник пожар. Также Генштаб ВСУ подтвердил уничтожение резервуара на этой станции и повреждение оборудования Куйбышевского НПЗ в результате предыдущих ударов.

Также мы писали, что в ночь на 26 ноября украинские дальнобойные БПЛА во второй раз атаковали НПЗ "Славянск-ЭКО" в Краснодарском крае РФ. В результате удара на предприятии вспыхнул пожар, повреждения получили производственные мощности, резервуары и трубопроводы. Завод перерабатывает до 5,2 млн тонн нефти в год и производит топливо, которое Россия использует, в частности, для обеспечения своей армии.