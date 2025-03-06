У Румунії за держзраду затримали групу, яка могла співпрацювати з РФ

Правоохоронці Румунії. Ілюстративне фото: cugetliber

У Румунії затримали шістьох осіб, яких підозрюють в державній зраді та змові з Росією. Вони вели таємні переговори, які могли призвести до виходу країни з НАТО.

Про це пише The Guardian у четвер, 6 березня.

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У матеріалі йдеться, що румунська влада затримала шістьох осіб у справі про ймовірну організовану злочинну групу. Їх звинуватили у державній зраді і планах підірвати суверенітет і незалежність країни.

За даними дирекції з розслідування злочинів, пов'язаних з організованою злочинністю і тероризмом, група працювала з "агентами іноземної держави" як на території Румунії, так і в Росії. Уточнюється, що вона була сформована в "структурі військового типу" за участю відставного генерал-майора.

Слідчі вважають, що особи вели таємні переговори, які мали призвести до виходу Румунії з НАТО і "усунення конституційного ладу", а також до зміни назви, прапора і гімну.

"Двоє членів групи їздили до Москви в січні, щоб заручитися підтримкою Росії в досягненні своїх цілей", — пише видання.

Нагадаємо, у Німеччині в місті Мюнхен автомобіль в'їхав у натовп на демонстрації, внаслідок чого постраждали щонайменше 20 людей.

Також нещодавно в Ізраїлі стався теракт: було підірвано три рейсових автобуси.