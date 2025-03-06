В Румынии за госизмену задержали группу, которая могла сотрудничать с РФ

Правоохранители Румынии. Иллюстративное фото: cugetliber

В Румынии задержали шестерых человек, которых подозревают в государственной измене и сговоре с Россией. Они вели тайные переговоры, которые могли привести к выходу страны из НАТО.

Об этом пишет The Guardian в четверг, 6 марта.

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В материале говорится, что румынские власти задержали шесть человек по делу о предполагаемой организованной преступной группе. Их обвинили в государственной измене и планах подорвать суверенитет и независимость страны.

По данным дирекции по расследованию преступлений, связанных с организованной преступностью и терроризмом, группа работала с "агентами иностранного государства" как на территории Румынии, так и в России. Уточняется, что она была сформирована в "структуре военного типа" с участием отставного генерал-майора.

Следователи считают, что лица вели тайные переговоры, которые должны были привести к выходу Румынии из НАТО и "устранению конституционного строя", а также к изменению названия, флага и гимна.

"Двое членов группы ездили в Москву в январе, чтобы заручиться поддержкой России в достижении своих целей", — пишет издание.

Напомним, в Германии в городе Мюнхен автомобиль въехал в толпу на демонстрации, в результате чего пострадали по меньшей мере 20 человек.

Также недавно в Израиле произошел теракт: были взорваны три рейсовых автобуса.