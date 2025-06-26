ДТП автобуса з українцями у Румунії — що відомо про постраждалих

ДТП з пасажирським автобусом у Румунії. Фото: Libertatea

У Румунії 25 червня трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса, в якому їхали 55 українців. Водій втратив контроль за кермом і транспорт перекинувся.

Про це повідомляє Ziua de Constanta.

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ДТП з українцями у Румунії

Як відомо, в автобусі їхали 55 українців, серед яких було дев'ятеро дітей, вісім чоловіків та 37 жінок. За попередніми даними, водій втратив контроль над кермом і це призвело до того, що автобус перекинувся.

ДТП з українцями в Румунії. Фото Ziua de Constanta

ДТП з українцями в Румунії. Фото Аntena3

Внаслідок аварії обійшлося без серйозних травмувань, лише декілька людей отримали легкі пошкодження та одразу отримали медичну допомогу на місці. Однак, пасажирів доставили до лікарні. На щастя, обійшлося без загиблих.

Нагадаємо, 13 червня у Франції сталася смертельна ДТП за участю українців. Внаслідок аварії є загиблі та поранені.

Як відомо, водія автобуса судитимуть. Йому висунули обвинувачення у ненавмисному вбивстві та ненавмисному заподіянні тілесних ушкоджень.