Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Румунії перекинувся автобус, в якому їхали 55 українців — фото

У Румунії перекинувся автобус, в якому їхали 55 українців — фото

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 12:33
ДТП автобуса з українцями у Румунії — що відомо про постраждалих
ДТП з пасажирським автобусом у Румунії. Фото: Libertatea
Ключові моменти ДТП з українцями у Румунії

У Румунії 25 червня трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса, в якому їхали 55 українців. Водій втратив контроль за кермом і транспорт перекинувся.

Про це повідомляє Ziua de Constanta.

Реклама
Читайте також:

ДТП з українцями у Румунії

Як відомо, в автобусі їхали 55 українців, серед яких було дев'ятеро дітей, вісім чоловіків та 37 жінок. За попередніми даними, водій втратив контроль над кермом і це призвело до того, що автобус перекинувся. 

ДТП з українцями у Румунії
ДТП з українцями в Румунії. Фото Ziua de Constanta
В Румунії перекинувся автобус з українцями
ДТП з українцями в Румунії. Фото Аntena3

Внаслідок аварії обійшлося без серйозних травмувань, лише декілька людей отримали легкі пошкодження та одразу отримали медичну допомогу на місці. Однак, пасажирів доставили до лікарні. На щастя, обійшлося без загиблих. 

Нагадаємо, 13 червня у Франції сталася смертельна ДТП за участю українців. Внаслідок аварії є загиблі та поранені.

Як відомо, водія автобуса судитимуть. Йому висунули обвинувачення у ненавмисному вбивстві та ненавмисному заподіянні тілесних ушкоджень. 

ДТП українці Румунія автобуси водії
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації