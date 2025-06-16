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Українського водія судитимуть за аварію автобуса у Франції

16 червня 2025 10:19
Анастасія Постоєнко - Редактор
Водієві з України висунули обвинувачення через ДТП у Сарті
Рятувальники на місці події після аварії автобуса. Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Анастасія Постоєнко - Редактор

Одному з українських водіїв автобуса, який потрапив у смертельне ДТП, було висунуто обвинувачення у ненавмисному вбивстві та ненавмисному заподіянні тілесних ушкоджень. Йдеться про аварію українського автобуса у французькому департаменті Сарт, що сталася 13 червня.

Про це повідомляє Le Figaro.

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Відомо, що автобус, який перевозив українських підлітків із Кіцмані Чернівецької області, прямував у зворотному напрямку з міста Плермель, де вони перебували за програмою обміну в аграрному ліцеї Ла Туш. У момент ДТП у салоні перебували 58 осіб. Жертвами стали четверо дорослих, ще кілька десятків людей зазнали поранень: дев’ятеро перебувають у критичному стані, 18 — у стані середньої тяжкості, ще 29 мають легкі травми.

В рамках розслідування справи було затримано двох українських водіїв. Як уточнила прокуратура Ле-Мана, яка почала кримінальне провадження, аналізи на вміст алкоголю та наркотиків у водіїв виявилися негативними.

Однак, за результатами попередніх слідчих дій, до відповідальності притягнуто того водія, який перебував за кермом у момент ДТП автобуса. Його взяли  під судовий контроль, а судова заборона включає повну заборону керування транспортом і зобов’язання з’являтися на всі виклики слідчого судді.

Другого водія, який не був за кермом під час трагедії, у суботу ввечері звільнили з-під варти. Прокуратура повідомила, що розслідування триває під керівництвом слідчого судді.

За останньою інформацією з вечора неділі, більшість постраждалих, які перебували у важкому та середньому стані, вже стабільні та їхньому життю нічого не загрожує. Посольство України у Франції підтвердило, що всі підлітки віком 15–17 років були учасниками шкільної екскурсії.

Нагадаємо, на ДТП відреагував Президент України Володимир Зеленський, який подякував екстреним службам Франції за оперативну допомогу. 

Також в Одеській області сталася смертельна аварія — водій легкового автомобіля влетів на великій швидкості в дерево.

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