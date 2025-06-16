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Украинского водителя будут судить за аварию автобуса во Франции

16 июня 2025 10:19
Анастасия Постоенко - Редактор
Водителю из Украины предъявили обвинение из-за ДТП в Сарте
Спасатели на месте происшествия после аварии автобуса. Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Анастасия Постоенко - Редактор

Одному из украинских водителей автобуса, который попал в смертельное ДТП, было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве и непредумышленном причинении телесных повреждений. Речь идет об аварии украинского автобуса во французском департаменте Сарт, произошедшей 13 июня.

Об этом сообщает Le Figaro.

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Известно, что автобус, перевозивший украинских подростков из Кицмани Черновицкой области, направлялся в обратном направлении из города Плермель, где они находились по программе обмена в аграрном лицее Ла Туш. В момент ДТП в салоне находились 58 человек. Жертвами стали четверо взрослых, еще несколько десятков человек получили ранения: девять находятся в критическом состоянии, 18 — в состоянии средней тяжести, еще 29 имеют легкие травмы.

В рамках расследования дела были задержаны два украинских водителя. Как уточнила прокуратура Ле-Мана, которая начала уголовное производство, анализы на содержание алкоголя и наркотиков у водителей оказались отрицательными.

Однако, по результатам предварительных следственных действий, к ответственности привлечен тот водитель, который находился за рулем в момент ДТП автобуса. Его взяли под судебный контроль, а судебный запрет включает полный запрет управления транспортом и обязательство являться на все вызовы следственного судьи.

Второго водителя, который не был за рулем во время трагедии, в субботу вечером освободили из-под стражи. Прокуратура сообщила, что расследование продолжается под руководством следственного судьи.

По последней информации с вечера воскресенья, большинство пострадавших, которые находились в тяжелом и среднем состоянии, уже стабильны и их жизни ничего не угрожает. Посольство Украины во Франции подтвердило, что все подростки в возрасте 15-17 лет были участниками школьной экскурсии.

Напомним, на ДТП отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский, который поблагодарил экстренные службы Франции за оперативную помощь.

Также в Одесской области произошла смертельная авария - водитель легкового автомобиля влетел на большой скорости в дерево.

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