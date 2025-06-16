Водителю из Украины предъявили обвинение из-за ДТП в Сарте

Украинского водителя будут судить за аварию автобуса во Франции
Одному из украинских водителей автобуса, который попал в смертельное ДТП, было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве и непредумышленном причинении телесных повреждений. Речь идет об аварии украинского автобуса во французском департаменте Сарт, произошедшей 13 июня.
Об этом сообщает Le Figaro.
Водителя автобуса будут судить
Известно, что автобус, перевозивший украинских подростков из Кицмани Черновицкой области, направлялся в обратном направлении из города Плермель, где они находились по программе обмена в аграрном лицее Ла Туш. В момент ДТП в салоне находились 58 человек. Жертвами стали четверо взрослых, еще несколько десятков человек получили ранения: девять находятся в критическом состоянии, 18 — в состоянии средней тяжести, еще 29 имеют легкие травмы.
В рамках расследования дела были задержаны два украинских водителя. Как уточнила прокуратура Ле-Мана, которая начала уголовное производство, анализы на содержание алкоголя и наркотиков у водителей оказались отрицательными.
Однако, по результатам предварительных следственных действий, к ответственности привлечен тот водитель, который находился за рулем в момент ДТП автобуса. Его взяли под судебный контроль, а судебный запрет включает полный запрет управления транспортом и обязательство являться на все вызовы следственного судьи.
Второго водителя, который не был за рулем во время трагедии, в субботу вечером освободили из-под стражи. Прокуратура сообщила, что расследование продолжается под руководством следственного судьи.
По последней информации с вечера воскресенья, большинство пострадавших, которые находились в тяжелом и среднем состоянии, уже стабильны и их жизни ничего не угрожает. Посольство Украины во Франции подтвердило, что все подростки в возрасте 15-17 лет были участниками школьной экскурсии.
Напомним, на ДТП отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский, который поблагодарил экстренные службы Франции за оперативную помощь.
Также в Одесской области произошла смертельная авария - водитель легкового автомобиля влетел на большой скорости в дерево.
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