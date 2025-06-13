Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowТехнологіїЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Новини дня arrow ДТП з українцями у Франції — Зеленський розкрив нові деталі arrow

ДТП з українцями у Франції — Зеленський розкрив нові деталі

13 червня 2025 22:58
Євгенія Брюховецька - редактор
Зеленський відреагував на ДТП з українцями у Франції
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Євгенія Брюховецька - редактор

У Франції у п'ятницю, 13 червня, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі українців. Внаслідок аварії є постраждалі, серед яких діти.

Це прокоментував Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Реклама
Читайте також:

ДТП з українцями

"Жахливі новини про трагічну ДТП автобуса у Франції, у якій постраждало багато українців, зокрема дітей. Вони поверталися з навчального обміну із французького ліцею в Бретані", — йдеться у повідомленні.

За словами президента, по дорозі до Парижа автобус втратив керування та зʼїхав у кювет. Наразі відомо, що загинули четверо людей, троє з яких українці. Ще двоє постраждалих перебувають у важкому стані, також поранені діти — вони мають середні та легкі поранення, усім надається медична допомога. 

Що відомо про ДТП з українським автобусом у Франції 13 червня
Автобус в кюветі. Фото: скриншот з відео

МЗС України направило на місце команду дипломатів і консулів на чолі з Послом України у Франції Вадимом Омельченком. Вони підтримують зв’язок із родинами постраждалих, а також із представниками місцевих органів влади та служб.

Водночас голова міністерства Андрій Сибіга та очільник МВС Ігор Клименко регулярно інформують про стан поранених та оновлення щодо обставин аварії.

"Вдячний французькій владі за масштабне залучення рятувальних служб: понад 50 аварійних бригад були задіяні, щоб терміново доставити наших дітей до лікарень, і вони продовжують допомагати нашим людям", — зазначив Зеленський.

Крім того, допомагає тримати ситуацію на контролі офіс президента Франції Емманюеля Макрона.

 

null
Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, на автомагістралі А81 у Франції сталася ДТП за участі автобуса з українською реєстрацією, який віз пасажирів.

Днями у Києві автомобіль "злетів" у підземний перехід поблизу станції метро "Либідська".

Володимир Зеленський ДТП Франція діти аварія автобуси
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації