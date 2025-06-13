Зеленський відреагував на ДТП з українцями у Франції

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У Франції у п'ятницю, 13 червня, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі українців. Внаслідок аварії є постраждалі, серед яких діти.

Це прокоментував Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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"Жахливі новини про трагічну ДТП автобуса у Франції, у якій постраждало багато українців, зокрема дітей. Вони поверталися з навчального обміну із французького ліцею в Бретані", — йдеться у повідомленні.

За словами президента, по дорозі до Парижа автобус втратив керування та зʼїхав у кювет. Наразі відомо, що загинули четверо людей, троє з яких українці. Ще двоє постраждалих перебувають у важкому стані, також поранені діти — вони мають середні та легкі поранення, усім надається медична допомога.

Автобус в кюветі. Фото: скриншот з відео

МЗС України направило на місце команду дипломатів і консулів на чолі з Послом України у Франції Вадимом Омельченком. Вони підтримують зв’язок із родинами постраждалих, а також із представниками місцевих органів влади та служб.

Водночас голова міністерства Андрій Сибіга та очільник МВС Ігор Клименко регулярно інформують про стан поранених та оновлення щодо обставин аварії.

"Вдячний французькій владі за масштабне залучення рятувальних служб: понад 50 аварійних бригад були задіяні, щоб терміново доставити наших дітей до лікарень, і вони продовжують допомагати нашим людям", — зазначив Зеленський.

Крім того, допомагає тримати ситуацію на контролі офіс президента Франції Емманюеля Макрона.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, на автомагістралі А81 у Франції сталася ДТП за участі автобуса з українською реєстрацією, який віз пасажирів.

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