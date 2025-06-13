Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowТехнологииВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Новости дня arrow ДТП с украинцами во Франции — Зеленский раскрыл новые детали arrow

ДТП с украинцами во Франции — Зеленский раскрыл новые детали

13 июня 2025 22:58
Евгения Брюховецкая - редактор
Зеленский отреагировал на ДТП с украинцами во Франции
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Евгения Брюховецкая - редактор

Во Франции в пятницу, 13 июня, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием украинцев. В результате аварии есть пострадавшие, среди которых дети.

Это прокомментировал Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Реклама
Читайте также:

ДТП с украинцами

"Ужасные новости о трагическом ДТП автобуса во Франции, в котором пострадало много украинцев, в том числе детей. Они возвращались с учебного обмена из французского лицея в Бретани", — говорится в сообщении.

По словам президента, по дороге в Париж автобус потерял управление и съехал в кювет. Известно, что погибли четыре человека, трое из которых украинцы. Еще двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, также ранены дети - они имеют средние и легкие ранения, всем оказывается медицинская помощь.

Що відомо про ДТП з українським автобусом у Франції 13 червня
Автобус в кювете. Фото: скриншот из видео

МИД Украины направило на место команду дипломатов и консулов во главе с Послом Украины во Франции Вадимом Омельченко. Они поддерживают связь с семьями пострадавших, а также с представителями местных органов власти и служб.

В то же время глава министерства Андрей Сибига и глава МВД Игорь Клименко регулярно информируют о состоянии раненых и обновления по обстоятельствам аварии.

"Благодарен французским властям за масштабное привлечение спасательных служб: более 50 аварийных бригад были задействованы, чтобы срочно доставить наших детей в больницы, и они продолжают помогать нашим людям", — отметил Зеленский.

Кроме того, помогает держать ситуацию на контроле офис президента Франции Эмманюэля Макрона.

null
Скриншот поста Зеленского

Напомним, на автомагистрали А81 во Франции произошло ДТП с участием автобуса с украинской регистрацией, который вез пассажиров.

На днях в Киеве автомобиль "слетел" в подземный переход возле станции метро "Лыбедская".

Владимир Зеленский ДТП Франция дети авария автобусы
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации