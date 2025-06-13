Зеленский отреагировал на ДТП с украинцами во Франции

ДТП с украинцами во Франции — Зеленский раскрыл новые детали
Во Франции в пятницу, 13 июня, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием украинцев. В результате аварии есть пострадавшие, среди которых дети.
Это прокомментировал Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
ДТП с украинцами
"Ужасные новости о трагическом ДТП автобуса во Франции, в котором пострадало много украинцев, в том числе детей. Они возвращались с учебного обмена из французского лицея в Бретани", — говорится в сообщении.
По словам президента, по дороге в Париж автобус потерял управление и съехал в кювет. Известно, что погибли четыре человека, трое из которых украинцы. Еще двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, также ранены дети - они имеют средние и легкие ранения, всем оказывается медицинская помощь.
МИД Украины направило на место команду дипломатов и консулов во главе с Послом Украины во Франции Вадимом Омельченко. Они поддерживают связь с семьями пострадавших, а также с представителями местных органов власти и служб.
В то же время глава министерства Андрей Сибига и глава МВД Игорь Клименко регулярно информируют о состоянии раненых и обновления по обстоятельствам аварии.
"Благодарен французским властям за масштабное привлечение спасательных служб: более 50 аварийных бригад были задействованы, чтобы срочно доставить наших детей в больницы, и они продолжают помогать нашим людям", — отметил Зеленский.
Кроме того, помогает держать ситуацию на контроле офис президента Франции Эмманюэля Макрона.
Напомним, на автомагистрали А81 во Франции произошло ДТП с участием автобуса с украинской регистрацией, который вез пассажиров.
На днях в Киеве автомобиль "слетел" в подземный переход возле станции метро "Лыбедская".
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