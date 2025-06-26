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Главная Новости дня В Румынии перевернулся автобус с 55 украинцами — фото

В Румынии перевернулся автобус с 55 украинцами — фото

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 12:33
ДТП автобуса с украинцами в Румынии — что известно о пострадавших
ДТП с пассажирским автобусом в Румынии, фото: Libertatea
Ключові моменти ДТП с украинцами в Румынии

В Румынии 25 июня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в котором ехали 55 украинцев. Водитель потерял контроль за рулем и транспорт перевернулся.

Об этом сообщает Ziua de Constanta.

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ДТП с украинцами в Румынии

Как известно, в автобусе ехали 55 украинцев, среди которых было девять детей, восемь мужчин и 37 женщин. По предварительным данным, водитель потерял контроль над рулем и это привело к тому, что автобус перевернулся.

ДТП з українцями у Румунії
ДТП с украинцами в Румынии. Фото Ziua de Constanta
В Румунії перекинувся автобус з українцями
ДТП с украинцами в Румынии. Фото Аntena3

В результате аварии обошлось без серьезных травм, лишь несколько человек получили легкие повреждения и сразу получили медицинскую помощь на месте. Однако, пассажиров доставили в больницу. К счастью, обошлось без погибших.

Напомним, 13 июня во Франции произошло смертельное ДТП с участием украинцев. В результате аварии есть погибшие и раненые.

Как известно, водителя автобуса будут судить. Ему предъявили обвинение в непредумышленном убийстве и непредумышленном причинении телесных повреждений.

ДТП украинцы Румыния автобусы водители
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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