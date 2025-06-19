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У розвідці Британії пояснили, як війна в Ізраїлі вплине на РФ

19 червня 2025 16:14
Євтушенко Аліна - редактор
Як конфлікт Ізраїлю та Ірану вплине на РФ — розвідка Британії
Наслідки атаки Ірану на Ізраїль. Фото: Reiters
Євтушенко Аліна - редактор

У британській розвідці проаналізували, як воєнний конфлікт між Іраном та Ізраїлем може вплинути на Росію. Відтак, цей збройний конфлікт ставить перед Росією як виклики, так і можливості.

Про це інформує Міноборони Британії у четвер, 19 червня, у соцмережі X.

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Розвідка про вплив конфлікту між Іраном та Ізраїлем на РФ

У розвідці Великої Британії зазначають, що воєнний конфлікт між Ізраїлем та Іраном може поставити Росію у складне становище. Однак у Кремлі також сприймають ескалацію як шанс для власної вигоди.

У відомстві нагадали, що Росія не має офіційних зобов’язань надавати Ірану будь-яку військову допомогу в його конфлікті з Ізраїлем.

Зазначається, що угода про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Іраном, підписана в січні 2025 року, охоплює співпрацю в низці сфер, включаючи оборону та безпеку, але не містить положення про взаємну оборону. Це суперечить угодам Росії як з Корейською Народно-Демократичною Республікою, так і з Білоруссю. 

В огляді британської розвідки зауважили, що Росія, майже напевно, бачить у цьому конфлікт певну вигоду, оскільки він відвертає увагу міжнародної спільноти від її повномасштабної війни проти України.

"Однак конфлікт, ймовірно, негативно вплине на майбутнє постачання іранського військового обладнання до Росії", — наголошують у розвідці.

А також нагадують, що Росія отримала від Ірану значну кількість ударних дронів. Крім того, Тегеран суттєво посприяв створенню виробництва таких дронів на території РФ, а також надав балістичні ракети та артилерійські боєприпаси.

Розвідка Британії
Повідомлення Міноборони Великої Британії/X

Раніше стало відомо, що Трамп майже готовий віддати наказ уразити ядерні об'єкти в Ірані.

З огляду на плани очільника Білого дому, у Конгресі США з’явилася резолюція, яка забороняє Трампу втручатися у воєнний конфлікт Ізраїлю та Ірану.

Іран Ізраїль розвідка війна Росія
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