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В разведке Британии объяснили, как война в Израиле повлияет на РФ

19 июня 2025 16:14
Евтушенко Алина - редактор
Как конфликт Израиля и Ирана повлияет на РФ — разведка Британии
Последствия атаки Ирана на Израиль. Фото: Reiters
Евтушенко Алина - редактор

В британской разведке проанализировали, как военный конфликт между Ираном и Израилем может повлиять на Россию. Следовательно, этот вооруженный конфликт ставит перед Россией как вызовы, так и возможности.

Об этом информирует Минобороны Великобритании в четверг, 19 июня, в соцсети X.

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В разведке Великобритании отмечают, что военный конфликт между Израилем и Ираном может поставить Россию в сложное положение. Однако в Кремле также воспринимают эскалацию как шанс для собственной выгоды.

В ведомстве напомнили, что Россия не имеет официальных обязательств предоставлять Ирану любую военную помощь в его конфликте с Израилем.

Отмечается, что соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, подписанное в январе 2025 года, охватывает сотрудничество в ряде сфер, включая оборону и безопасность, но не содержит положения о взаимной обороне. Это противоречит соглашениям России как с Корейской Народно-Демократической Республикой, так и с Беларусью.

В обзоре британской разведки отметили, что Россия, почти наверняка, видит в этом конфликте определенную выгоду, поскольку он отвлекает внимание международного сообщества от ее полномасштабной войны против Украины.

"Однако конфликт, вероятно, негативно повлияет на будущие поставки иранского военного оборудования в Россию", — отмечают в разведке.

А также напоминают, что Россия получила от Ирана значительное количество ударных дронов. Кроме того, Тегеран существенно поспособствовал созданию производства таких дронов на территории РФ, а также предоставил баллистические ракеты и артиллерийские боеприпасы.

Розвідка Британії
Сообщение Минобороны Великобритании/X

Ранее стало известно, что Трамп почти готов отдать приказ поразить ядерные объекты в Иране.

Учитывая планы главы Белого дома, в Конгрессе США появилась резолюция, которая запрещает Трампу вмешиваться в военный конфликт Израиля и Ирана.

Иран Израиль разведка війна Россия
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