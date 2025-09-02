Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Ростові загорілися будинки після роботи ППО — наслідки

У Ростові загорілися будинки після роботи ППО — наслідки

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 07:49
Масована атака на Ростов: вибухи, пожежі та евакуація
Вибухи у Ростові. Ілюстративне фото: Українська правда

У ніч на неділю Ростов-на-Дону опинився під масованою атакою, яка супроводжувалася щонайменше 15 вибухами. У результаті роботи російської ППО сталося влучання по житлових будинках у мікрорайоні Лєвєнцовський, що призвело до пожежі та евакуації мешканців.

Про це повідомляється на каналі  керівника Центру Вивчення окупації Петра Андрющенка "Андрющенко Time".

Реклама
Читайте також:

Масована атака на Ростов-на-Дону

Близько першої години ночі у місті пролунало щонайменше п’ятнадцять вибухів. Унаслідок роботи ППО уламки збитих об’єктів потрапили у два житлових будинки, спричинивши масштабні загоряння. Місцеві служби екстреної допомоги провели евакуацію мешканців.

Сильна гроза, яка тривала в цей час, ускладнила гасіння вогню та уточнення масштабів руйнувань. Це не перший випадок, коли робота російської ППО призводить до ураження цивільної інфраструктури в цьому мікрорайоні. Торік у Лєвєнцовському вже фіксували подібні інциденти з пошкодженням житлових будинків. 

Нагадаємо, що на території Ростовської області знову пролунали вибухи після атаки безпілотників. Місцеві жителі повідомляли про гучні детонації — під удар потрапив аеродром "Міллєрово".

Раніше ми також інформували, що вранці 19 липня після ударів дронів в Ростовської області виникли перебої з рухом залізничного транспорту. Частина рейсів була призупинена через падіння уламків збитих безпілотників на колії.

пожежа вибух ППО Росія Ростов
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації