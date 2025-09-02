Масована атака на Ростов: вибухи, пожежі та евакуація

Вибухи у Ростові. Ілюстративне фото: Українська правда

У ніч на неділю Ростов-на-Дону опинився під масованою атакою, яка супроводжувалася щонайменше 15 вибухами. У результаті роботи російської ППО сталося влучання по житлових будинках у мікрорайоні Лєвєнцовський, що призвело до пожежі та евакуації мешканців.

Про це повідомляється на каналі керівника Центру Вивчення окупації Петра Андрющенка "Андрющенко Time".

Реклама

Читайте також:

Масована атака на Ростов-на-Дону

Близько першої години ночі у місті пролунало щонайменше п’ятнадцять вибухів. Унаслідок роботи ППО уламки збитих об’єктів потрапили у два житлових будинки, спричинивши масштабні загоряння. Місцеві служби екстреної допомоги провели евакуацію мешканців.

Сильна гроза, яка тривала в цей час, ускладнила гасіння вогню та уточнення масштабів руйнувань. Це не перший випадок, коли робота російської ППО призводить до ураження цивільної інфраструктури в цьому мікрорайоні. Торік у Лєвєнцовському вже фіксували подібні інциденти з пошкодженням житлових будинків.

Нагадаємо, що на території Ростовської області знову пролунали вибухи після атаки безпілотників. Місцеві жителі повідомляли про гучні детонації — під удар потрапив аеродром "Міллєрово".

Раніше ми також інформували, що вранці 19 липня після ударів дронів в Ростовської області виникли перебої з рухом залізничного транспорту. Частина рейсів була призупинена через падіння уламків збитих безпілотників на колії.