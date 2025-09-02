Массированная атака на Ростов: взрывы, пожары и эвакуация

Взрывы в Ростове. Иллюстративное фото: Украинская правда

В ночь на воскресенье Ростов-на-Дону оказался под массированной атакой, которая сопровождалась по меньшей мере 15 взрывами. В результате работы российской ПВО произошло попадание по жилым домам в микрорайоне Левенцовский, что привело к пожару и эвакуации жителей.

Об этом сообщается на канале руководителя Центра Изучения оккупации Петра Андрющенко "Андрющенко Time".

Массированная атака на Ростов-на-Дону

Около часа ночи в городе прозвучало не менее пятнадцати взрывов. В результате работы ПВО обломки сбитых объектов попали в два жилых дома, вызвав масштабные возгорания. Местные службы экстренной помощи провели эвакуацию жителей.

Сильная гроза, которая продолжалась в это время, затруднила тушение огня и уточнение масштабов разрушений. Это не первый случай, когда работа российской ПВО приводит к поражению гражданской инфраструктуры в этом микрорайоне. В прошлом году в Левенцовском уже фиксировали подобные инциденты с повреждением жилых домов.

Напомним, что на территории Ростовской области снова прогремели взрывы после атаки беспилотников. Местные жители сообщали о громких детонациях — под удар попал аэродром "Миллерово".

Ранее мы также информировали, что утром 19 июля после ударов дронов в Ростовской области возникли перебои с движением железнодорожного транспорта. Часть рейсов была приостановлена из-за падения обломков сбитых беспилотников на пути.