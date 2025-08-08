Россия сообщила об атаке БпЛА на Миллерово

Пожар в России. Фото иллюстративное: росСМИ

В российском городе Миллерово Ростовской области в ночь на 8 августа возник пожар после того, как, по заявлениям местных властей, была отражена атака беспилотников. Горела цистерна с бензином в районе аэродрома.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его словам, пожар охватил топливную емкость, на место происшествия прибыли спасательные службы. Возгорание произошло после попытки атаки дронов.

Также представители власти сообщили, что пострадавших среди гражданского населения нет. Других деталей о масштабах пожара, количестве беспилотников или возможных разрушениях не сообщают.

Напомним, в последние месяцы в приграничных и тыловых регионах России участились инциденты с возгоранием нефтебаз, складов горючего, объектов логистики и военной инфраструктуры.