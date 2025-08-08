Росія повідомила про атаку БпЛА на Міллерово

Пожежа в Росії. Фото ілюстративне: росЗМІ

У російському місті Міллерово Ростовської області в ніч проти 8 серпня виникла пожежа після того, як, за заявами місцевої влади, було відбито атаку безпілотників. Горіла цистерна з бензином в районі аеродрому.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків губернатора регіону Юрій Слюсар.

В Росії скаржаться на атаку БпЛА

За його словами, пожежа охопила паливну ємність, на місце події прибули рятувальні служби. Загорання сталося після спроби атаки дронів.

Також представники влади повідомили, що постраждалих серед цивільного населення немає. Інших деталей про масштаби пожежі, кількість безпілотників чи можливі руйнування не повідомляють.

Нагадаємо, останніми місяцями у прикордонних та тилових регіонах Росії почастішали інциденти із займанням нафтобаз, складів пального, об'єктів логістики та військової інфраструктури.