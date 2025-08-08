Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня На Ростовщині загорівся бензовоз після атаки дронів

На Ростовщині загорівся бензовоз після атаки дронів

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 07:24
Росія повідомила про атаку БпЛА на Міллерово
Пожежа в Росії. Фото ілюстративне: росЗМІ

У російському місті Міллерово Ростовської області в ніч проти 8 серпня виникла пожежа після того, як, за заявами місцевої влади, було відбито атаку безпілотників. Горіла цистерна з бензином в районі аеродрому.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків губернатора регіону Юрій Слюсар.

Реклама
Читайте також:

В Росії скаржаться на атаку БпЛА

За його словами, пожежа охопила паливну ємність, на місце події прибули рятувальні служби. Загорання сталося після спроби атаки дронів.

Також представники влади повідомили, що постраждалих серед цивільного населення немає. Інших деталей про масштаби пожежі, кількість безпілотників чи можливі руйнування не повідомляють. 

Нагадаємо, останніми місяцями у прикордонних та тилових регіонах Росії почастішали інциденти із займанням нафтобаз, складів пального, об'єктів логістики та військової інфраструктури.

 

пожежа вибух дрони Росія Ростов
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації