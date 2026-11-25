Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Фото: Reuters

У Росії відреагували на звинувачення у спробі підпалу підприємства військово-промислового комплексу під Таллінном та рішення Естонії закрити пункти пропуску на кордоні. У Міністерстві закордонних справ РФ висловили невдоволення діями естонської влади та її підтримкою України. У команді глави МЗС РФ Сергія Лаврова заявили, що дії Таллінна нібито перебувають на межі розв'язання відкритої війни з Росією.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Росії.

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Чому в Росії викликали естонського дипломата

У російському дипломатичному відомстві повідомили, що 23 листопада викликали тимчасового повіреного у справах Естонії в Росії Марека Юхтегі. Йому висловили рішучий протест через звинувачення Росії у невдалій спробі підпалу підприємства військово-промислового комплексу поблизу Таллінна.

Також приводом для невдоволення Москви стало рішення естонського уряду закрити пункти пропуску на російсько-естонському кордоні з 1 грудня 2026 року. У МЗС РФ заявили, що звинувачення на адресу Росії не мають доказової бази та нібито вкотре свідчать про русофобську позицію естонської влади.

"Вкотре розкривають затяту русофобську сутність естонського режиму", — заявили в російському дипломатичному відомстві.

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У команді Лаврова заявили, що рішення Таллінна закрити кордон матиме негативні наслідки для самої Естонії та її партнерів по Європейському Союзу і НАТО.

"Про наслідки такого кроку в Таллінні, ймовірно, не замислюються серйозно. Закриття державного кордону насамперед завдасть чергового удару по естонській економіці й бумерангом обернеться як для самого Таллінна, так і для його союзників по ЄС і НАТО", — погрожують у команді Лаврова.

Крім того, у російському МЗС назвали рішення естонської влади черговою антиросійською дією. Там заявили, що воно нібито поповнює перелік ворожих кроків, які Естонія здійснила проти Росії за попередні роки.

Окреме невдоволення Москви викликає підтримка України з боку Таллінна. У російському дипломатичному відомстві стверджують, що Естонія нібито негласно надає свій повітряний простір для прольоту українських безпілотників, які здійснюють атаки на північний захід Росії. У МЗС РФ запевняють, що російська сторона неодноразово фіксувала такі випадки.

Саме ці дії естонської влади російські дипломати назвали провокаційними та небезпечними.

"Естонському дипломату було знову вказано, що такі провокаційні й надзвичайно небезпечні дії перебувають на межі розв'язування відкритої війни з Росією", — заявили в МЗС РФ.

На що ще скаржаться у МЗС РФ

Також у команді Лаврова висловили невдоволення діями Естонії в Балтійському морі. Там стверджують, що Таллінн намагається перешкоджати пересуванню російських вантажних суден, зокрема здійснює спроби їх огляду, захоплення та арешту. Усе це в російському відомстві пов'язують із намірами запровадити морську блокаду Росії.

Ще однією претензією Москви стала заборона на транзит російського та білоруського зерна через територію Естонії. У МЗС РФ зазначили, що повну заборону на такий транзит запровадили в жовтні.

Крім того, представники російського дипломатичного відомства звинуватили естонську владу в нібито переслідуванні російськомовних жителів та інодумців. За твердженнями Москви, йдеться про заборону російської мови на всіх рівнях, кримінальні переслідування та депортації людей, які симпатизують Росії й прагнуть зберегти доступ до рідної мови та культури.

Окремо в російському МЗС заявили, що естонська влада нібито вдається до примусових методів і погрожує повною ліквідацією Естонської православної християнської церкви.

"В Естонії набирають обертів репресивні дії, спрямовані проти російськомовних та інакомислячих жителів цієї країни, не готових сліпо слідувати офіційним наративам влади щодо тотального очорнення Росії", — заявили в МЗС РФ.

Наприкінці заяви у команді Лаврова стверджують, що політика Таллінна нібито сприяє дестабілізації ситуації в регіоні та негативно впливає на добробут жителів Естонії й економічне становище країни.

У російському дипломатичному відомстві також наголосили, що Москва залишає за собою право на вжиття комплексних політико-дипломатичних заходів: "спрямованих на захист національних інтересів Росії та законних прав громадян РФ".

Скриншот заяви МЗС РФ

Новини.LIVE інформували, що 22 листопада 2026 року міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна прокоментував український удар по російському суховантажу у Фінській затоці. Він назвав інцидент наслідком російської агресії та наголосив, що Україна має право захищатися. За словами Тсахкни, Естонія не дозволяла використовувати свій повітряний простір і територіальні води для військових операцій, а сам інцидент не становив прямої загрози для країни.

Також ми повідомляли, що Естонія з 1 грудня закриє всі пункти пропуску на кордоні з Росією після спроби диверсії на підприємстві Threod Systems, яке виробляє безпілотники. За даними естонських спецслужб, до організації нападу причетна російська військова розвідка ГРУ, а вісьмох жителів Латвії затримали за підозрою у причетності до інциденту. Влада країни пояснила рішення необхідністю захистити Естонію від нових диверсій і ускладнити Росії обхід санкцій.