Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна. Фото: Reuters

В Естонії прокоментували удар України по російському суховантажу у Фінській затоці. Міністр закордонних справ країни Маргус Тсахкна заявив, що інцидент є наслідком української самооборони від російської агресії.

Про це повідомляє ERR, передає Новини.LIVE.

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Прем'єр Естонії про удар України по судну РФ

"Україна має право захищатися", — наголосив Тсахкна.

За словами дипломата, Естонія не надавала іншим державам дозволу використовувати свій повітряний простір або морські води для проведення військових операцій. Водночас він запевнив, що подія не становила безпосередньої загрози для країни та не спричинила зростання військової небезпеки з боку Росії.

Водночас прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал повідомив, що обговорив ситуацію у Фінській затоці з главою уряду Фінляндії Петтері Орпо. Він також пов'язав інцидент із російською агресією проти України та підтвердив право Києва на самооборону.

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"У нинішній ситуації важливо чітко нагадати факти. Естонія не давала дозволу на використання свого повітряного простору чи морської акваторії для завдання ударів по Росії. Ці події — наслідок агресивної війни Росії проти України. Україна має повне право захищатися від агресора", — заявив Міхал.

Як повідомляли Новини.LIVE, 21 листопада безпілотники атакували російське вантажне судно "Спарта ІІ" у Фінській затоці. Після удару на борту спалахнула пожежа, а саме судно зазнало пошкоджень.

Нагадаємо, що 14 листопада в естонському місті Віймсі невідомі намагалися проникнути на територію компанії Threod Systems, яка виробляє безпілотники, щоб влаштувати вибух і пожежу. Естонські спецслужби пов'язали спробу диверсії з російською військовою розвідкою.